В Азербайджане за 11 месяцев добыча нефти составила 37,7 млн. тонн, газа - 17 млрд. кубометров

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане было добыто 37 717,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем добычи товарной нефти составил 37 670,4 тыс. тонн.

Нефтедобыча за 11 месяцев текущего года сократилась на 1,5%.

За отчетный период добыто 26 891,2 млн. кубометров природного газа, что меньше на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 17 024,8 млн. кубометров пришлось на долю товарного газа. Объем добычи товарного газа за 11 месяцев сократился на 4,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.