Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    В Азербайджане впервые проходит Неделя D-8

    Энергетика
    • 17 октября, 2025
    • 20:16
    В Азербайджане впервые проходит Неделя D-8

    На этой неделе в Азербайджане впервые проходит Неделя D-8.

    Как сообщает Report, в рамках Недели D-8 проходят встречи с участием стран-членов D-8 относительно создаваемых в Азербайджане Центра энергетики и климата D-8, Центра медийного совершенства D-8 и Центра транспортного совершенства D-8, а также впервые в истории проводится неформальная встреча Комиссаров D-8 (Retreat) и Диалог высокого уровня D-8 по климату и городам.

    На этих мероприятиях обсуждаются вопросы реформ в организации с целью превращения D-8 в мощный экономический блок, а также включение в повестку D-8 новых тем, таких как сотрудничество в области климата, градостроительства и медиа.

    Азербайджан стал первой страной, принятой в члены Организации D-8 после ее создания 27 лет назад, на Саммите D-8 в Каире в декабре прошлого года. В настоящее время в список государств-членов D-8 входят Азербайджан, Турция, Египет, Нигерия, Пакистан, Иран, Индонезия, Бангладеш и Малайзия.

    Неделя D-8 Азербайджан
    Фото
    Azərbaycanda ilk dəfə olaraq D-8 Həftəsi keçirilir
    Фото
    Azerbaijan hosting D-8 Week for first time

    Последние новости

    21:00

    Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31

    COP29
    20:57
    Фото

    Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана

    Происшествия
    20:54

    В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    20:47

    Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшие

    Другие страны
    20:37

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече с Папой Римским

    Внешняя политика
    20:31

    Пострадавший в ДТП в Бейлагане второй сотрудник ANAMA скончался в больнице

    Происшествия
    20:23

    МВД изъяло из незаконного оборота более 4 тонн наркотических средств за 9 месяцев

    Происшествия
    20:16
    Фото

    В Азербайджане впервые проходит Неделя D-8

    Энергетика
    20:10
    Фото

    В Карсе завершился первый этап учений Eternity−2025

    Армия
    Лента новостей