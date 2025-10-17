На этой неделе в Азербайджане впервые проходит Неделя D-8.

Как сообщает Report, в рамках Недели D-8 проходят встречи с участием стран-членов D-8 относительно создаваемых в Азербайджане Центра энергетики и климата D-8, Центра медийного совершенства D-8 и Центра транспортного совершенства D-8, а также впервые в истории проводится неформальная встреча Комиссаров D-8 (Retreat) и Диалог высокого уровня D-8 по климату и городам.

На этих мероприятиях обсуждаются вопросы реформ в организации с целью превращения D-8 в мощный экономический блок, а также включение в повестку D-8 новых тем, таких как сотрудничество в области климата, градостроительства и медиа.

Азербайджан стал первой страной, принятой в члены Организации D-8 после ее создания 27 лет назад, на Саммите D-8 в Каире в декабре прошлого года. В настоящее время в список государств-членов D-8 входят Азербайджан, Турция, Египет, Нигерия, Пакистан, Иран, Индонезия, Бангладеш и Малайзия.