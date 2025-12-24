Премьер Грузии призвал принять меры против высоких цен в торговых сетях

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал парламент и правоохранительные органы изучить и принять меры для снижения цен в потребительской сети в стране, в случае необходимости использовать антимонопольные механизмы.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, глава правительства заявил, что власти намерены активно взаимодействовать с дистрибьюторскими компаниями и торговыми сетями для обеспечения снижения цен для населения.

"При необходимости мы будем использовать антимонопольные механизмы, доказавшие свою эффективность в различных странах", - подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что чистая прибыль некоторых розничных сетей в Грузии достигает 7-8%, а в отдельных случаях - 14%, тогда как средний показатель по Европе составляет около 2%. По его словам, разница в ценах между Грузией и европейскими странами является существенной.

"Если сравнить цены в сетевых магазинах одной и той же международной марки в Грузии и Франции, то в Грузии подсолнечное масло конкретной марки стоит на 34% дороже, макароны - на 97%, рис - на 180%, сливочное масло - на 30%, сыр - на 42%, а шоколад - на 47%", - заявил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, такая ситуация зачастую вынуждает грузинских производителей продавать свою продукцию за рубеж, несмотря на то что государство предоставляет им субсидии.