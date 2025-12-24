Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Премьер Грузии призвал принять меры против высоких цен в торговых сетях

    В регионе
    • 24 декабря, 2025
    • 12:19
    Премьер Грузии призвал принять меры против высоких цен в торговых сетях

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал парламент и правоохранительные органы изучить и принять меры для снижения цен в потребительской сети в стране, в случае необходимости использовать антимонопольные механизмы.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, глава правительства заявил, что власти намерены активно взаимодействовать с дистрибьюторскими компаниями и торговыми сетями для обеспечения снижения цен для населения.

    "При необходимости мы будем использовать антимонопольные механизмы, доказавшие свою эффективность в различных странах", - подчеркнул премьер-министр.

    Он также отметил, что чистая прибыль некоторых розничных сетей в Грузии достигает 7-8%, а в отдельных случаях - 14%, тогда как средний показатель по Европе составляет около 2%. По его словам, разница в ценах между Грузией и европейскими странами является существенной.

    "Если сравнить цены в сетевых магазинах одной и той же международной марки в Грузии и Франции, то в Грузии подсолнечное масло конкретной марки стоит на 34% дороже, макароны - на 97%, рис - на 180%, сливочное масло - на 30%, сыр - на 42%, а шоколад - на 47%", - заявил Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, такая ситуация зачастую вынуждает грузинских производителей продавать свою продукцию за рубеж, несмотря на то что государство предоставляет им субсидии.

    Грузия Ираклий Кобахидзе экономика розничная торговля антимонопольная политика потребительский рынок

