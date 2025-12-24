В Азербайджане гражданам передано почти 2,8 тыс. квартир по механизму аренды с выкупом

В Азербайджане в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа гражданам передано 2 796 полностью отремонтированных квартир в Баку, Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора департамента арендного жилья Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Аслан Зейналов.

По его словам, в последний раз 15 декабря в жилом комплексе на улице Сюльх в Сумгайыте гражданам были предложены 188 квартир.

Зейналов отметил, что весь процесс - от подачи заявки до выбора квартиры - полностью автоматизирован и осуществляется через Электронную ипотечную и кредитно-гарантийную систему, интегрированную с порталом электронного правительства (e-gov.az).