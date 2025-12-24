Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    В Азербайджане гражданам передано почти 2,8 тыс. квартир по механизму аренды с выкупом

    Инфраструктура
    • 24 декабря, 2025
    • 12:42
    В Азербайджане гражданам передано почти 2,8 тыс. квартир по механизму аренды с выкупом

    В Азербайджане в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа гражданам передано 2 796 полностью отремонтированных квартир в Баку, Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

    Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора департамента арендного жилья Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Аслан Зейналов.

    По его словам, в последний раз 15 декабря в жилом комплексе на улице Сюльх в Сумгайыте гражданам были предложены 188 квартир.

    Зейналов отметил, что весь процесс - от подачи заявки до выбора квартиры - полностью автоматизирован и осуществляется через Электронную ипотечную и кредитно-гарантийную систему, интегрированную с порталом электронного правительства (e-gov.az).

    ИКГФ Аслан Зейналов жилье жилые комплексы
    Bakı, Sumqayıt və Saray qəsəbəsində kirayə mexanizmi çərçivəsində verilən mənzillərin sayı açıqlanıb

    Последние новости

    14:05

    Ильгар Исбатов: Азербайджан внес значительный вклад в мировое градостроительство

    Инфраструктура
    13:57
    Фото

    На Абшероне рядом с постом дорожной полиции загорелась маршрутка - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    Экология
    13:39

    AYNA: В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    13:38

    В результате ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море

    Другие страны
    13:34

    Корецкий: На объектах "Нафтогаза" имеются критические разрушения после российских атак дронами

    Другие страны
    13:32

    Ираклий Кобахидзе поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    13:32

    Раван Гасанов: Запреты неэффективны, нужен качественный религиозный контент

    Религия
    13:27

    Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей