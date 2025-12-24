Зеленский: Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 12:29
    Украина вынесет мирное соглашение из 20 пунктов на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум, и также может решить провести выборы в стране одновременно с референдумом.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Украина вынесет это соглашение на ратификацию парламента в формате и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения в формате "да" или "нет". Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами во вторник.

    Кроме того, по его словам, гарантии безопасности вступят в силу только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом.

    Мирный план для Украины, в частности, включает: подтверждение суверенитета Украины; безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной; прочные гарантии безопасности для Украины; численность ВСУ - на уровне 800 тысяч в мирное время; вступление в ЕС в определенное конкретное время и краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Также предполагается, что США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру 5-ой статьи НАТО. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах. Предусматривается также создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления Украины с целью привлечения $800 млрд.

