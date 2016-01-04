​В Азербайджане установлены требования безопасности к бытовому отопительному газовому оборудованию

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Коллегия Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам утвердила стандарт "Требования безопасности к бытовым отопительным газовым конвекторам и методы испытания". Как сообщает Report, проект разработан и представлен в комитет Азербайджанским институтом стандартизации и сертификации. Эти стандарты будут применяться в Азербайджане впервые.

Первоначальный срок проверки стандарта в целях приведения его в соответствие с международными стандартами, нормами, правилами и рекомендациями, передовыми национальными стандартами, современными достижениями науки, техники и технологии других стран - 2020 год, периодическая проверка проводится каждые 5 лет.