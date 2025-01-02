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В Азербайджане установлены новые тарифы на электроэнергию

В Азербайджане установлены новые тарифы на электроэнергию В Азербайджане установлены новые тарифы на электроэнергию.
Энергетика
2 января 2025 г. 13:01
В Азербайджане установлены новые тарифы на электроэнергию

В Азербайджане установлены новые тарифы на электроэнергию.

Как сообщает Report, решение принято на заседании Тарифного совета.

"С учетом влияния роста цен на газ на себестоимость производства электроэнергии и необходимости повышения устойчивости услуг установлены новые тарифы на электричество. Тарифы для населения повышены дифференцированно в зависимости от месячного объема потребления", - сообщили в совете.

Ежемесячный объем потребления для населения:

  • тариф за 1 киловатт-час электроэнергии при потреблении до 200 кВт повышен на 0,4 гяпик (5%), с 8 до 8,4 гяпик;
  • тариф при потреблении от 200 до 300 киловатт-часов повышен на 1 гяпик (11,1%), с 9 до 10 гяпик;
  • тариф при потреблении свыше 300 киловатт-часов повышен на 2 гяпик (15,4%), с 13 до 15 гяпик.

Средний тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для населения повышен на 0,7 гяпик (7,8%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуг для населения:

  • для 65% абонентов - 45 гяпик;
  • для 20% абонентов - 1 манат 33 гяпик;
  • для 15% абонентов (потребляющих больше) - 5 манат 61 гяпик.

Как видно, для 65% населения тариф за 1 киловатт-час электроэнергии повышен на максимально низком уровне - 0,4 гяпик (5%).

С целью минимизирования влияния на индекс потребительских товаров, для сферы промышленности и сельского хозяйства тариф за 1 киловатт-час электроэнергии повышен на 0,6 гяпик (6%), с 10 до 10,6 гяпик.

Тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для электрозарядных станций повышен на 1,5 гяпик (13,6%), с 11 до 12,5 гяпик. Цена на услуги, предоставляемые на электрозарядных станциях свободно определяется предпринимателями на конкурентной основе.

Решение вступает в силу 2 января 2025 года.

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Версия на английском языке New electricity tariffs established in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisinin yeni tarifləri müəyyən edilib

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