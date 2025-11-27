Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Азербайджане установлены новые коэффициенты мощности электроэнергии в общественных зданиях

    Энергетика
    • 27 ноября, 2025
    • 19:14
    В Азербайджане установлены новые коэффициенты мощности электроэнергии в общественных зданиях

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в ряд нормативных актов в связи с вступлением в силу закона от 11 апреля 2025 года "О внесении изменений в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности"".

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, уточнены правила расчета требуемой электрической мощности для строительных объектов, включая установление новых коэффициентов мощности для осветительного оборудования, используемого в общественных зданиях.

    В частности, для осветительных приборов установлены следующие коэффициенты мощности: для мощности менее 8 Вт - 0,7; от 8 Вт до 20 Вт (включительно) - 0,85; свыше 20 Вт - 0,9.

    Постановление вступает в силу 1 января 2026 года в отношении ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше, и 1 июля 2026 года - в отношении ламп накаливания мощностью от 25 Вт (включительно) до 60 Вт.

    электроэнергия мощность лампы накаливания Кабинет министров
    İctimai binalarda elektrik enerjisi üzrə yeni güc əmsalları müəyyənləşdirilib

    Последние новости

    19:43

    На судебном процессе над гражданами Армении адвокаты 6 обвиняемых выступили с защитной речью

    Происшествия
    19:39
    Фото

    В Киеве начал работу первый Санкционный саммит

    Другие страны
    19:37

    МЧС: Создана рабочая группа для решения проблемы с выбросами метана у заповедника "Янар даг"

    Внутренняя политика
    19:26
    Фото

    Софи Лагут: Париж намерен углублять сотрудничество с Баку в сфере франкоязычного образования

    Внешняя политика
    19:17

    Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

    Другие страны
    19:14

    В Азербайджане установлены новые коэффициенты мощности электроэнергии в общественных зданиях

    Энергетика
    19:01

    В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 75 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:54

    Переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в конце недели

    Другие страны
    18:51

    Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

    Другие страны
    Лента новостей