В Азербайджане установлены новые коэффициенты мощности электроэнергии в общественных зданиях

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в ряд нормативных актов в связи с вступлением в силу закона от 11 апреля 2025 года "О внесении изменений в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности"".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, уточнены правила расчета требуемой электрической мощности для строительных объектов, включая установление новых коэффициентов мощности для осветительного оборудования, используемого в общественных зданиях.

В частности, для осветительных приборов установлены следующие коэффициенты мощности: для мощности менее 8 Вт - 0,7; от 8 Вт до 20 Вт (включительно) - 0,85; свыше 20 Вт - 0,9.

Постановление вступает в силу 1 января 2026 года в отношении ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше, и 1 июля 2026 года - в отношении ламп накаливания мощностью от 25 Вт (включительно) до 60 Вт.