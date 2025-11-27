İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İctimai binalarda elektrik enerjisi üzrə yeni güc əmsalları müəyyənləşdirilib

    Energetika
    • 27 noyabr, 2025
    • 18:50
    İctimai binalarda elektrik enerjisi üzrə yeni güc əmsalları müəyyənləşdirilib

    Nazirlər Kabineti "Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi barədə" 11 aprel 2025-ci il tarixli qanunun icrası ilə əlaqədar bəzi qərarlarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, "Tikinti obyektlərinə tələb olunan gücün hesablanması Qaydası"nda öz əksini tapmış İctimai binalarda elektrik enerjisi üzrə yeni güc əmsalları müəyyənləşdirilib.

    Belə ki, 8 Vt-dan aşağı enerji üzrə güc əmsalı 0,7, 8 Vt-dan 20 Vt-dək (20 Vt daxil olmaqla) enerji üzrə güc əmsalı 0,85, 20 Vt-dan yüksək enerji üzrə güc əmsalı isə 0,9 olmaqla təsdiqlənib.

    Bu Qərar 60 Vt və yuxarı gücə malik olan közərmə lampalarına münasibətdə 2026-cı il yanvarın 1-dən, 25 Vt-dan (25 Vt daxil olmaqla) 60 Vt-a qədər gücə malik olan közərmə lampalarına münasibətdə 2026-cı il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

    Nazirlər Kabineti güc əmsalı
    В Азербайджане установлены новые коэффициенты мощности электроэнергии в общественных зданиях

    Son xəbərlər

    19:34
    Foto

    Gəncədə minik avtomobili avtobusa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:32

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində 6 təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxışı edib

    Hadisə
    19:30

    "Trendyol" ilin "Əfsanə günlər"ini elan edir

    Biznes
    19:29
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya XİN başçıları strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    19:17
    Foto

    FHN "Yanar dağ" qoruğunun yaxınlığında aşkarlanan metan qazı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

    Daxili siyasət
    19:17

    BP "Qarabağ" yatağının işlənilməsinə dair planlarını açıqlayıb

    Energetika
    19:10

    Honq-Konqda baş verən yanğında ölənlərin sayı 75-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:07

    Ukrayna və ABŞ sülh planı üzrə danışıqları həftəsonu davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    19:05

    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan Rusiya vətəndaşını ölkəsinə ekstradisiya edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti