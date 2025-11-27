İctimai binalarda elektrik enerjisi üzrə yeni güc əmsalları müəyyənləşdirilib
- 27 noyabr, 2025
- 18:50
Nazirlər Kabineti "Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi barədə" 11 aprel 2025-ci il tarixli qanunun icrası ilə əlaqədar bəzi qərarlarında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, "Tikinti obyektlərinə tələb olunan gücün hesablanması Qaydası"nda öz əksini tapmış İctimai binalarda elektrik enerjisi üzrə yeni güc əmsalları müəyyənləşdirilib.
Belə ki, 8 Vt-dan aşağı enerji üzrə güc əmsalı 0,7, 8 Vt-dan 20 Vt-dək (20 Vt daxil olmaqla) enerji üzrə güc əmsalı 0,85, 20 Vt-dan yüksək enerji üzrə güc əmsalı isə 0,9 olmaqla təsdiqlənib.
Bu Qərar 60 Vt və yuxarı gücə malik olan közərmə lampalarına münasibətdə 2026-cı il yanvarın 1-dən, 25 Vt-dan (25 Vt daxil olmaqla) 60 Vt-a qədər gücə malik olan közərmə lampalarına münasibətdə 2026-cı il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.