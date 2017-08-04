 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане сократилось производство солнечной и ветровой энергии

    С начала года выработано 8 млн кВт/час ветровой, 19,3 млн кВт/час солнечной энергии© Report

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года в Азербайджане выработано 8 млн кВт/час ветровой энергии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 13% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

    За этот период выработка солнечной энергии в стране сократилась на 18,9% и составила 19,3 млн кВт/час.

    За последний год производство энергии на тепловых электростанциях увеличилось на 3% - до 9 648,3 млн кВт/час, на водных электростанциях сократилось на 1,4% - до 1 055,1 млн кВт/час.

    За 7 месяцев выработка электроэнергии в стране выросла на 2,2%, составив 11 199,6 млн кВт/час. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi