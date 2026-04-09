В Азербайджане разрабатываются новые правила подключения к электросети - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане планируется внести поправки в ряд нормативно-правовых документов для совершенствования регулирования в энергетическом секторе и более эффективной организации услуг.

Cогласно полученной Report информации, предложения по определению платы за подключение строительных объектов к высоковольтной электросети будут подготовлены и представлены в соответствующие ведомства.

Работу в данном направлении будут вести ОАО "Азеришыг", Министерство энергетики (Агентство по регулированию энергетических вопросов) и ОАО "Азерэнержи".

Кроме того, планируется подготовить предложения по усовершенствованию требований пожарной безопасности на электрозарядных станциях и укреплению нормативно-правовой базы в данной сфере с учетом международного опыта.

Помимо Министерства энергетики, в процессе примут участие Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Министерство по чрезвычайным ситуациям и "Азеришыг".

В то же время планируется усилить нормативно-правовую базу для внедрения электронного механизма подачи заявок для лиц небытовой категории, желающих подключиться к электросети. В процессе примут участие Министерством энергетики и "Азеришыг".

Указанные меры планируется реализовать поэтапно в июне, ноябре и декабре текущего года.