    В Азербайджане разрабатываются новые правила подключения к электросети - ЭКСКЛЮЗИВ

    • 09 апреля, 2026
    В Азербайджане планируется внести поправки в ряд нормативно-правовых документов для совершенствования регулирования в энергетическом секторе и более эффективной организации услуг.

    Cогласно полученной Report информации, предложения по определению платы за подключение строительных объектов к высоковольтной электросети будут подготовлены и представлены в соответствующие ведомства.

    Работу в данном направлении будут вести ОАО "Азеришыг", Министерство энергетики (Агентство по регулированию энергетических вопросов) и ОАО "Азерэнержи".

    Кроме того, планируется подготовить предложения по усовершенствованию требований пожарной безопасности на электрозарядных станциях и укреплению нормативно-правовой базы в данной сфере с учетом международного опыта.

    Помимо Министерства энергетики, в процессе примут участие Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Министерство по чрезвычайным ситуациям и "Азеришыг".

    В то же время планируется усилить нормативно-правовую базу для внедрения электронного механизма подачи заявок для лиц небытовой категории, желающих подключиться к электросети. В процессе примут участие Министерством энергетики и "Азеришыг".

    Указанные меры планируется реализовать поэтапно в июне, ноябре и декабре текущего года.

    Azərbaycanda elektrik şəbəkəsinə qoşulma üzrə yeni qaydalar hazırlanır - EKSKLÜZİV
    Azerbaijan drafts new rules for power grid connections

    Последние новости

    11:55

    Альбарес: Испания возобновит работу своего посольства в Тегеране

    Другие страны
    11:52

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии

    Внешняя политика
    11:49

    Минобороны Турции: "Черный ящик" не объяснил причины крушения C-130 в Грузии

    В регионе
    11:48

    В Сумгайыте двое отравившихся угарным газом детей выписаны домой

    Здоровье
    11:39
    Фото

    Азербайджан представлен на Венском форуме по энергетике и климату

    Энергетика
    11:39
    Фото

    Премьер Литвы посетила Аллею шехидов в Баку

    Внешняя политика
    11:33
    Фото

    Выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского

    Футбол
    11:23

    В Азербайджане разрабатываются новые правила подключения к электросети - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    11:21

    Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно

    В регионе
    Лента новостей