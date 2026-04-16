В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВ
Энергетика
- 16 апреля, 2026
- 17:21
В Азербайджане при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) разрабатывается детальный план действий по производству "зеленого водорода".
Об этом Report заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев.
Он напомнил, что документ "Национальный стратегический обзор по водороду" был представлен в рамках COP29:
"Министерство энергетики Азербайджана разрабатывает дательный план действий в данном направлении при финансовой поддержке ЕБРР и с участием одной из ведущих мировых компаний. Прорабатываются соответствующие законодательные изменения, пилотные проекты, целевые показатели и другие вопросы".
Абдуллаев добавил, что план действий планируется представить к концу лета.
