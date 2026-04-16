    Azərbaycanda "Yaşıl hidrogen" istehsalına dair fəaliyyət planı hazırlanır - EKSKLÜZİV

    Energetika
    • 16 aprel, 2026
    • 16:57
    Azərbaycanda Yaşıl hidrogen istehsalına dair fəaliyyət planı hazırlanır - EKSKLÜZİV

    Azərbaycanda "Yaşıl hidrogen" istehsalı ilə bağlı Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) dəstəyi ilə detallı fəaliyyət planı hazırlanır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev bildirib.

    "Yaşıl hidrogen"lə bağlı biz strateji baxış sənədimizi COP29 çərçivəsində ictimaiyyətə təqdim etdik. Energetika Nazirliyi bu istiqamətdə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyi və dünyanın nüfuzlu şirkətlərindən birinin cəlb olunması ilə detallı fəaliyyət planı hazırlayır. Müvafiq qanunvericilik dəyişiklikləri, pilot layihələr, hədəf rəqəmlər və digər məsələlər bu istiqamətdə işlənilir. Yəqin ki, çox qısa bir müddətdə, yayın sonuna qədər həmin sənəd təqdim olunacaq", - deyə o qeyd edib.

    Energetika Nazirliyi Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi Cavid Abdullayev Yaşıl hidrogen
    В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Son xəbərlər

    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    17:27

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    "Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya absorbsiyası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Biznes
    17:24
    Foto

    Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Ağbənd avtomobil körpüsünün icra vəziyyəti ilə tanış olublar

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti