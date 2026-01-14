В Азербайджане производство электроэнергии в 2025 году увеличилось почти на 1%
Энергетика
- 14 января, 2026
- 13:16
В 2025 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 657,5 млн кВт/ч, что на 262,3 млн кВт/ч или 0,9% больше по сравнению с 2024 годом.
Как сообщает Report, об этом говорится в оперативной информации Минэнерго о показателях электроэнергии за прошлый год.
Напомним, что в 2024 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 394,1 млн кВт/ч.
