Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане производство электроэнергии в 2025 году увеличилось почти на 1%

    Энергетика
    • 14 января, 2026
    • 13:16
    В Азербайджане производство электроэнергии в 2025 году увеличилось почти на 1%

    В 2025 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 657,5 млн кВт/ч, что на 262,3 млн кВт/ч или 0,9% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в оперативной информации Минэнерго о показателях электроэнергии за прошлый год.

    Напомним, что в 2024 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 394,1 млн кВт/ч.

    производство электроэнергии Азербайджан Минэнерго
    Azərbaycanda ötən il elektrik enerjisinin istehsalı 1 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    13:16

    В Азербайджане производство электроэнергии в 2025 году увеличилось почти на 1%

    Энергетика
    13:15

    В агдеринском селе Чапар 40 домов готовы принять жителей

    Внутренняя политика
    13:13

    Пашинян заявил, что участие Армении в ЕАЭС пока совместимо евроинтеграцией

    В регионе
    13:07

    Премьер: Членство в ОДКБ мешало Армении получить доступ к мировому рынку вооружений

    В регионе
    13:05

    СМИ: Израиль и арабские страны просят США пока не атаковать Иран

    В регионе
    12:58

    Уиткофф и Кушнер в течение января планируют совершить визит в Москву

    В регионе
    12:55

    Вашингтон ведет работу с Баку и Ереваном для логического завершения мирного процесса

    В регионе
    12:52

    Пашинян доволен процессом демаркации на границе с Азербайджаном

    В регионе
    12:48

    Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    Лента новостей