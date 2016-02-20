​В Азербайджане произведено нефтепродуктов на сумму 179 млн. манатов

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ За январь этого года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане составил 178,7 млн. манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, этот показатель на 3,3% меньше по сравнению с январем прошлого года.
За январь произведено 100,2 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 10,7% меньше аналогичного показателя за прошлый год.
За отчетный месяц объем произведенного дизельного топлива составил 198,7 тыс. тонн. Это на 23,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
В прошлом месяце произведено 0,8 тыс. тонн смазочных масел, 10,7 тыс. тонн нефтяного битума, 7,2 тыс. тонн нефтяного кокса. Это соответственно на 27,3%, 7,8% и 64,5% меньше, чем в 2015 году.
Также произведено 59,6 тыс. тонн керосина, 14,6 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 97,7 тыс. тонн топочного мазута. Производство керосина выросло на 3,1%, бензина для нефтехимии - в 3,5 раза, топочного мазута - 488,5 раз.
Günel AbbasovaАвтор новости
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