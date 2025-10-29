Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Азербайджане произведенная местным инвестором "зеленая энергия" будет доступна для частных компаний

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 12:17
    В Азербайджане произведенная местным инвестором зеленая энергия будет доступна для частных компаний

    Впервые в Азербайджане энергия, произведенная местным инвестором, будет передаваться через ОАО "АзерЭнержи" двум крупным промышленным компаниям.

    Как сообщает Report, об этом заявила главный финансовый администратор и член совета директоров компании AGEC Хаяла Нагиева на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

    "То есть, иностранные инвесторы уже делали подобное, но для местного инвестора это первый случай, и этот факт очень нас радует и вдохновляет, ведь мы как местные инвесторы делаем "зеленую энергию" доступной для частных компаний Азербайджана. При этом нет необходимости строить электростанции вблизи промышленных объектов или на их территории", - сказала Х. Нагиева.

    Она напомнила, что компания AGEC была создана в 2023 году, и ее основная цель - инвестиции именно в возобновляемые источники энергии.

    "Наша первоначальная цель, наш фокус - не стать оператором или дистрибьютором в этой сфере. Главная цель - выступать в качестве местного инвестора. В настоящее время компания, по крайней мере в ближайшие три–пять лет, сосредоточит свою стратегию в этом направлении. В будущем, по мере роста бизнеса и в зависимости от динамики и направления развития "зеленой энергетики" как в стране, так и в регионе, мы сможем адаптировать стратегию. Сейчас компания работает по двум направлениям - инфраструктурные проекты и мелкие коммерческие проекты.

    Под крупными инфраструктурными проектами мы понимаем проекты мощностью свыше 20 МВт, подключенные к сети и продающие энергию через сеть либо компании "АзерЭнержи" (государству), либо частному сектору через основную сеть "АзерЭнержи". В этом направлении, например, проект солнечной электростанции "Шамс" является одним из таких", - добавила представитель компании.

    Напомним, что ввод в эксплуатацию СЭС "Шамс" мощностью 50 МВт в Джебраильском районе запланирован на 2027 год.

