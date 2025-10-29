Azərbaycanda yerli investorun istehsal etdiyi "yaşıl enerji" özəl şirkətlər üçün əlçatan olacaq
- 29 oktyabr, 2025
- 12:57
Azərbaycanda ilk dəfə yerli investorun istehsal etdiyi enerji "AzərEnerji" ASC vasitəsilə iki böyük sənaye müəssisəsinə ötürüləcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu AGEC şirkətinin baş maliyyə inzibatçısı və İdarə Heyətinin üzvü Xəyalə Nağıyeva Bakıda keçirilən XIII Beynəlxalq "Caspian Energy Forum 2025" tədbirində bildirib.
"Yəni, xarici investorlar artıq buna bənzər işlər görüblər. Lakin yerli investor üçün bu, ilk haldır və bizi çox ruhlandırır. Çünki biz yerli investorlar kimi "yaşıl enerji"ni Azərbaycanın özəl şirkətləri üçün əlçatan edirik. Bu zaman elektrik stansiyalarını sənaye obyektlərinin yaxınlığında və yaxud onların ərazisində tikməklə bağlı zərurət olmur", - o qeyd edib.
X.Nağıyeva xatırladıb ki, AGEC şirkəti 2023-cü ildə yaradılıb və onun əsas məqsədi məhz bərpa olunan enerji mənbələrinə investisiya yatırmaqdır.
"Bizim ilkin məqsədimiz bu sahədə operator və yaxud distribütor olmaq deyil. Əsas məqsəd yerli investor kimi çıxış etməkdir. Şirkət yaxın ən azı üç-beş il ərzində öz strategiyasını bu istiqamətdə cəmləşdirəcək. Gələcəkdə biz biznesin böyüməsi və həm ölkədə, həm də regionda "yaşıl enerji"nin inkişaf dinamikasından və istiqamətindən asılı olaraq strategiyanı uyğunlaşdıra bilərik. Hazırda şirkət iki istiqamətdə işləyir. Buraya infrastruktur layihələri və kiçik kommersiya layihələri daxildir.
Biz iri infrastruktur layihələri dedikdə gücü 20 MVt-dan yuxarı olan, şəbəkəyə qoşulan və enerjini şəbəkə vasitəsilə ya "AzərEnerji" şirkətinə (dövlətə) ya da "AzərEnerji"nin əsas şəbəkəsi ilə özəl sektora satan layihələri nəzərdə tuturuq. Məsələn, "Şəms" günəş elektrik stansiyası (GES) layihəsi belə layihələrdən biridir", - şirkət nümayəndəsi əlavə edib.
Xatırladaq ki, Cəbrayıl rayonunda 50 MVt gücündə "Şəms" GES-in 2027-ci ildə istismara verilməsi planlaşdırılır.