    В Азербайджане получены первые международные углеродные кредиты по ВИЭ

    Энергетика
    • 10 февраля, 2026
    • 15:01
    В Азербайджане получены первые международные углеродные кредиты по ВИЭ

    Проект Hidro-3, охватывающий малые гидроэлектростанции "Мирик" и "Гарагышлаг" в Лачынском районе, успешно вышел на международный углеродный рынок в рамках сотрудничества SOCAR Trading и ОАО "Азерэнержи".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление SOCAR и "Азерэнержи".

    Проект был зарегистрирован 28 мая 2025 года одной из ведущих международных организаций по углеродной сертификации - Gold Standard. 28 января 2026 года были официально представлены углеродные кредиты по Hidro-3.

    Отмечается, что это первые международные углеродные кредиты в сфере возобновляемых источников энергии в истории Азербайджана. Они охватывают период с апреля 2024 года по август 2025 года, а общий объем составляет 10 745 единиц.

    В заявлении подчеркивается, что данный результат подтверждает реальный и измеримый вклад проекта в сокращение выбросов парниковых газов.

    Также отмечено, что выход на рынок отражает успешную реализацию стратегии зеленой энергии Азербайджана и международное признание потенциала возобновляемых ресурсов Карабахского региона.

