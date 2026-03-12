В Азербайджане подготовили 13 новых госстандартов в энергетике

В Азербайджане подготовлены проекты 13 новых государственных стандартов в сфере энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, в ведомстве в гибридном формате прошло заседание Технического комитета по стандартизации "Электроэнергетика и возобновляемая энергия".

В ходе обсуждений были рассмотрены отзывы и предложения по итоговой версии проекта стандарта IEC 62933-2-1, подготовленного Агентством по регулированию энергетических вопросов (EMTA).

На заседании также была подчеркнута важность национализации терминологии для азербайджанской электроэнергетической отрасли.

По итогам встречи стороны договорились с учетом высказанных замечаний и предложений утвердить 13 проектов стандартов в сфере энергетики и представить их в AZSTAND.