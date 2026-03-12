İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycanda energetika sahəsi ilə bağlı 13 yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

    Energetika
    • 12 mart, 2026
    • 10:08
    Azərbaycanda energetika sahəsi ilə bağlı 13 yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

    Azərbaycanda energetika sahəsi ilə bağlı 13 yeni dövlət standartının layihəsi hazırlanıb.

    "Report" bu barədə Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumda "Elektroenergetika və bərpa olunan enerji" standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitənin hibrid formatında iclası keçirilib. Texniki Komitənin katibi Arif Nəzərov son illərdə standartlaşdırma sahəsində qəbul olunmuş hüquqi aktların energetikada da yeni standartların hazırlanmasını zəruri etdiyini bildirib.

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) və Texniki Komitəyə üzv olan qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən iclasda nazirlik yanında Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin (EMTA) IEC 62933-2-1 standartı layihəsinin yekun variantına dair rəy və təkliflər müzakirə edilib.

    İclasda, həmçinin terminologiyanın milliləşdirilməsinin Azərbaycan elektroenergetika sahəsi üçün əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Sonda irəli sürülən rəy və təkliflər nəzərə alınmaqla energetika sahəsinə aid 13 standart layihəsinin təsdiq edilərək AZSTAND-a təqdim edilməsi razılaşdırılıb.

