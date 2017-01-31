В Азербайджане ожидается подорожание бензина марки Аi-95 (Premium)

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Повышение курса доллара приведет к изменениям цен на автомобильное топливо.

Об этом Report сообщили источники в SOCAR.

"Однако, это не будет касаться всех видов автомобильного топлива. В зависимости от позиции рынка, повысятся цены на бензин, стоимость которых свободно определяется рынком", - сообщает источник.

Напомним, что к импортируемым маркам бензина, стоимость которых свободно определяется рынком, относятся Premium Euro-95 и Super Euro-98. Так, решением Кабинета министров от 31 марта 2014 года импортируемый в Азербайджан автобензин с октановым числом 95 и выше (Ai-95 и Ai-98), соответствующий экологическим стандартам Euro-5, не входит в список товаров, регулируемых государством, то есть стоимость этих импортируемых марок автомобильного бензина устанавливается в свободном порядке.

Стоимость производимых в Азербайджане бензина марки Aİ-92 и дизельного топлива (L-62) регулируется Тарифным советом. А Тарифный совет 3 декабря 2013 года установил стоимость розничной продажи бензина марки Aİ-92 на уровне 70 гяпиков за литр. Цена дизельного топлива же составляет 60 гяпиков. Навряд ли правительство пойдет на повышение цен на указанные виды бензина и дизельного топлива, производимых в стране.

При последнем росте цен стоимость производимой в стране продукции осталась неизменной. Так, цена на импортируемый в Азербайджан бензин марки Аi-95 (Premium) выросла 13 января текущего года. Сейчас стоимость бензина Аİ-95 составляет 1,05 маната.

Здесь особую роль играет курс доллара к манату. При последнем повышении цен было отмечено, что стоимость бензина Аİ-95 будет меняться в зависимости от курса. То есть, цена будет формироваться в соответствии с ценовыми тенденциями на данную марку бензина на мировом рынке и курса азербайджанского маната. Отметим, что 13 января курс 1 доллара США составлял 1,7867 маната. 30 января курс доллара составил 1,9165 маната. То есть, доллар за этот период подорожал на 7,3%. По полученной информации, согласно средней стоимости котировки PREM UNL 10 PPM, опубликованный в издании PLATTS EUROPEAN MARKETSCAN от 30 января под названием FOB MED (ITALY), стоимость бензина составляет 546,75 долларов.

Транспортные расходы бензина до Баку составляют около 80 долларов (сюда относится фрахт, разгрузка, перевозочные расходы, финансовые расходы, инспекция и страхование) и таким образом, стоимость 1 тонны бензина марки премиум вместе с транспортными расходами составляет 624,74 долларов. Акцизный налог за 1 тонну составляет 41,74 долларов, НДС (18%) 131,54 доллара, дорожный налог - 13,67 долларов. С подсчетом всех таможенных расходов 1 тонна бензина этой марки обходится в 812,02 доллара. А это, по сегодняшнему курса Центробанка (1 доллар - 1,9165 маната) составляет 1 556,24 манатов. Импортная стоимость 1 литра бензина марки премиум составляет 1,188 манатов. То есть нынешние цены дешевле импортируемой стоимости на 0,138 маната. В этом случае компании формируют стоимость бензина Premium, импортируемого в долларах, продаваемого в стране в манатах дешевле себестоимости, согласно курсу и рынку.

Помимо этого, в январе в ряде стран также выросли цены на бензин марки Premium.

В Грузии цены выросли с 1 января. На АЗС стоимость литра бензина выросла на 40–60 тетри. Если в конце декабря 2016 года бензин продавался по 1,45 лари (0,95 маната) за литр, начиная со 2 января этого года он подорожал до 1,90 (1,25 маната), 1,95 (1,28 маната) и 2 (1,31 маната) лари. Цены на бензин росли постепенно в течение трех дней. Отметим, что курс грузинского лари к манату подсчитан 5 января по курсу Центробанка (1 грузинский лари - 0,6564 маната).

В России в середине января подорожала розничная стоимость бензина марок Aİ-92 и Ai-95. Бензин марки Aİ-92 подорожал на 4 копейки и составил 35,56 рублей (1,07 маната), а Aİ-92- на 5 копеек - до 38,49 рублей (1,15 маната).

Согласно информации, наибольшее подорожание наблюдалось в Южном федеральном округе, где стоимость бензина марки Aİ-92 выросла на 36 копеек и составила 38,8 рублей/литр (1,16 маната).

В целом, с начала 2015 года до конца 2016 года бензин в России подрожал на 3,7%, дизельное топливо – на 2,7%. Во многих странах цены изменяются постоянно, в зависимости от позиции рынка.

Все это показывает, что процесс происходит и в других странах, и, выступая с позиции импортера, согласование роста цен Азербайджана является спросом рынка.

Также следует учесть, что последнее повышение цен на бензин марки Premium Euro-95 не вызвало больших проблем. Это связано с тем, что потребность на Аi-95 намного меньше, чем на марку Аİ-92 и дизельное топливо. Согласно статистическим данным, за месяц в стране в среднем было произведено около 95-100 тыс. тонн автомобильного бензина марки Aİ-92, примерно 155 тыс. тонн дизельного топлива (L-62). Почти весь производимый в стране бензин идет на нужды внутреннего рынка. Примерно 90-95 тыс. тонн производимого в стране дизеля приходится на внутренний рынок. Остальной объем идет на экспорт. Ежемесячно в страну ввозится около 4 тыс. тонн бензина Premium Euro-95 и Super Euro-98. В основном, эти марки импортируются из Болгарии, России, Румынии, Беларуси. Доля автобензина с октановым числом не менее 95 составляет 4% внутреннего потребления.

Как видно, после роста цен 13 января на бензин этой марки, который не является товаром массового спроса и используется в основном на относительно дорогих автомобилях, не повлиял на основную массу населения, общественный транспорт и экономику в целом.

Следовательно, стоимость бензина марки Аi-92 и дизельного топлива не повысится, рост цен коснется импортируемой продукции, что обусловлено рынком.