В Азербайджане обсудили вклад Baker Hughes в энергетический сектор
- 20 апреля, 2026
- 15:16
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В Азербайджане обсудили вклад компании Baker Hughes в развитие энергетического сектора страны.
Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Азербайджане в соцсети Х.
Временный поверенный в делах США Эми Карлон, главный советник Госдепартамента Ребекка Нефф и страновой директор Агентства по торговле и развитию (USTDA) Сара Леминг посетили предприятие компании.
"Они встретились с директором по стране Янисом Левжинским и руководством компании, чтобы обсудить важную роль американских компаний, таких как Baker Hughes, в поддержке энергетического сектора Азербайджана. Baker Hughes обеспечивает занятость 300 человек в Азербайджане и является крупным поставщиком оборудования, услуг и технологий для энергетической и промышленной отраслей", - говорится в сообщении.