В Азербайджане обсудили вклад Baker Hughes в энергетический сектор

В Азербайджане обсудили вклад компании Baker Hughes в развитие энергетического сектора страны.

Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Азербайджане в соцсети Х.

Временный поверенный в делах США Эми Карлон, главный советник Госдепартамента Ребекка Нефф и страновой директор Агентства по торговле и развитию (USTDA) Сара Леминг посетили предприятие компании.

"Они встретились с директором по стране Янисом Левжинским и руководством компании, чтобы обсудить важную роль американских компаний, таких как Baker Hughes, в поддержке энергетического сектора Азербайджана. Baker Hughes обеспечивает занятость 300 человек в Азербайджане и является крупным поставщиком оборудования, услуг и технологий для энергетической и промышленной отраслей", - говорится в сообщении.