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    В Азербайджане обсудили вклад Baker Hughes в энергетический сектор

    Энергетика
    • 20 апреля, 2026
    • 15:16
    В Азербайджане обсудили вклад Baker Hughes в энергетический сектор

    В Азербайджане обсудили вклад компании Baker Hughes в развитие энергетического сектора страны.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Азербайджане в соцсети Х.

    Временный поверенный в делах США Эми Карлон, главный советник Госдепартамента Ребекка Нефф и страновой директор Агентства по торговле и развитию (USTDA) Сара Леминг посетили предприятие компании.

    "Они встретились с директором по стране Янисом Левжинским и руководством компании, чтобы обсудить важную роль американских компаний, таких как Baker Hughes, в поддержке энергетического сектора Азербайджана. Baker Hughes обеспечивает занятость 300 человек в Азербайджане и является крупным поставщиком оборудования, услуг и технологий для энергетической и промышленной отраслей", - говорится в сообщении.

    Эми Карлон Ребекка Нефф Сара Леминг Янис Левжинский Baker Hughes Соединенные Штаты Америки (США)
    Azərbaycanda ABŞ şirkətinin enerji sektoruna töhfəsi müzakirə olunub
    US officials visit Baker Hughes facility in Azerbaijan
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