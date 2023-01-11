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В Азербайджане на альтернативную энергию приходится 17% производимой электроэнергии

В Азербайджане на альтернативную энергию приходится 17% производимой электроэнергии Общая мощность производства электроэнергии в Азербайджане составляет 7 937 МВт, мощность электростанций возобновляемых источников энергии, включая крупные гидроэлектростанции - 1 278 МВт, что составляет 17% от общей мощности.
Энергетика
11 января 2023 г. 17:44
В Азербайджане на альтернативную энергию приходится 17% производимой электроэнергии

Общая мощность производства электроэнергии в Азербайджане составляет 7 937 МВт, мощность электростанций возобновляемых источников энергии, включая крупные гидроэлектростанции - 1 278 МВт, что составляет 17% от общей мощности.

Об этом в интервью Report сказала заместитель директора Госагентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Айгюн Зейналова.

A.Зейналова считает, что Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы: "Согласно проведенным исследованиям, потенциал возобновляемых источников энергии в нашей стране оценивается в общей сложности в 27 ГВт, большая часть которых приходится на ветровую и солнечную энергию. С целью эффективного использования имеющегося потенциала в нашей стране уже реализованы многочисленные проекты в области возобновляемых источников энергии, предпринимаются серьезные шаги в направлении реализации новых проектов".

По ее словам, технический потенциал морской ветроэнергетики в Азербайджане оценивается на уровне 157 ГВт: "Часть этого потенциала в 35 ГВт приходится на мелководные территории, а часть в 122 ГВт соответствует бассейнам глубиной более 50 метров".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehsal edilən elektrik enerjisinin 17 %-i alternativ enerjinin payına düşür

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