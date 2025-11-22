Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Азербайджане готовятся поправки для использования сельхозземель под проекты ВИЭ

    Энергетика
    • 22 ноября, 2025
    • 16:03
    В Азербайджане готовятся поправки для использования сельхозземель под проекты ВИЭ

    В Азербайджане планируется внесение поправок в Земельный кодекс и закон "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", которые позволят обозначать сельскохозяйственные земли как территории для размещения ВИЭ без изменения категории и без ограничения их исходного назначения.

    Как сообщает Report, об этом говорится со ссылкой в обновленном отчете "Определяемые на национальном уровне вклады" (NDC 3.0).

    "Энергетический сектор играет ключевую роль в экономике Азербайджана, обеспечивая электроэнергией домохозяйства, коммерческие структуры и ведущие отрасли, включая нефтегазовую, сельскохозяйственную и промышленную. Поскольку электроэнергия в стране в основном генерируется из природного газа, сектор является крупнейшим источником выбросов парниковых газов - около 21% от общего объема.

    За последние два десятилетия выбросы энергосектора снизились благодаря переходу с мазута на газ. Азербайджан не использует уголь для генерации электроэнергии, что обеспечивает низкий углеродный след. Однако потенциал повышения эффективности и расширения использования ВИЭ остается значительным", - подчеркивается в отчете.

    Ожидается, что электрификация промышленности, транспорта и зданий увеличит спрос на электроэнергию. Согласно отчету, без трансформации энергосистемы это приведет к росту выбросов, поэтому NDC предусматривает масштабную модернизацию сектора.

    Среди ключевых мер до 2035 года выделяются модернизация сетей передачи и распределения (усиление ВЛ, строительство подстанций, цифровизация, внедрение интеллектуальных сетей); механизмы управления сетью для снижения технических потерь; расширение генерации ВИЭ - прежде всего солнечной и береговой ветровой; внедрение систем хранения энергии длительного цикла (LDES) для интеграции больших объемов ВИЭ; замену газовых турбин открытого цикла и газопоршневых станций на парогазовые установки.

    "Приоритетом является развитие солнечной энергетики. Береговая ветровая генерация занимает второе место по потенциалу и экономической эффективности. Морская ветроэнергетика рассматривается как перспективное направление при условии технологического прогресса и улучшения рыночных параметров.

    Азербайджан связывает свои экономические стратегии с внутренней декарбонизацией, в том числе с планами экспорта "зеленой энергии" - как в виде электроэнергии, так и "зеленых молекул". Это включает развитие морских ветропарков, установку электролизеров и модернизацию соответствующей инфраструктуры. Избыточная энергия будет направляться на экспорт, поддерживая региональные климатические инициативы", - отмечается в отчете.

    При этом подчеркивается, что достижение целей NDC 3.0 потребует значительных инвестиций - в первую очередь в возобновляемую энергетику, а также в электросетевую инфраструктуру и развитие солнечных и ветровых мощностей. Эти вложения позволят постепенно сократить операционные расходы благодаря переходу от газовых станций к ВИЭ.

    NDC 3.0 ВИЭ

    Последние новости

    17:05

    Азербайджан к 2026 году увеличит парк электробусов до 1 100 единиц

    Инфраструктура
    17:01

    Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства

    Другие страны
    16:38

    Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний Украины

    Другие страны
    16:38

    В Бразилии арестовали экс-президента Жаира Болсонару

    Другие страны
    16:28

    Пезешкиан подписал указ о деноминации нацвалюты Ирана

    В регионе
    16:17

    Азербайджан стал крупнейшим поставщиком грузов в Грузию по железной дороге

    Инфраструктура
    16:12

    Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году

    Другие страны
    16:03

    В Азербайджане готовятся поправки для использования сельхозземель под проекты ВИЭ

    Энергетика
    16:02

    Лидеры G20 призвали к урегулированию конфликтов в Украине, Газе и Африке

    Другие страны
    Лента новостей