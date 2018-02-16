В Азербайджане добыто 3,4 млн тонн нефти в январе

Баку. 16 февраля REPORT.AZ/ В январе 2018 года в Азербайджане добыто 3 360,7 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, добыча нефти сократилась на 0,2%.

Объем добычи товарной сырой нефти составил 3 356,7 тыс. тонн.

В январе в стране добыто 2 486,8 млн кубометров природного газа. Из них 1 576,6 млн кубометров пришлось на товарный газ.

За отчетный период добыто на 0,7% больше природного газа и на 5,9% меньше товарного газа.