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    В Азербайджане добыто 3,4 млн тонн нефти в январе

    Баку. 16 февраля REPORT.AZ/ В январе 2018 года в Азербайджане добыто 3 360,7 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, добыча нефти сократилась на 0,2%.

    Объем добычи товарной сырой нефти составил 3 356,7 тыс. тонн.

    В январе в стране добыто 2 486,8 млн кубометров природного газа. Из них 1 576,6 млн кубометров пришлось на товарный газ.

    За отчетный период добыто на 0,7% больше природного газа и на 5,9% меньше товарного газа. 

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