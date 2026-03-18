В Азербайджане добыча товарного газа увеличилось на 3%
Энергетика
- 18 марта, 2026
- 16:57
В январе-феврале текущего года в Азербайджане добыто 8 млрд 187,9 млн кубометров природного газа.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 6 млрд 496,8 млн кубометров приходится на товарный природный газ.
За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 2,3% в годовом сравнении, а добыча товарного газа - на 3%.
За два месяца в Азербайджане добыто 4 млн 343,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них 4 млн 331,9 тыс. тонн приходится на товарную нефть.
За отчетный период объемы добычи нефти и товарной нефти на 3% меньше, чем в январе-феврале 2025 года.
Последние новости
17:19
Цена на нефть марки Brent выросла на 5% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
17:15
Фото
Али Гашимли избран президентом Федерации спортивных танцев АзербайджанаИндивидуальные
17:10
В Азербайджане объем производства сельхозпродукции вырос на 1,2%АПК
17:10
Поставки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличились почти на 5%Энергетика
17:06
Внешний госдолг Азербайджана превышает $4,7 млрдФинансы
16:58
Население Азербайджана превысило 10,26 млн человекВнутренняя политика
16:57
В Азербайджане добыча товарного газа увеличилось на 3%Энергетика
16:54
Численность зарегистрированных безработных в Азербайджане превысила 250 тыс. человекВнутренняя политика
16:51