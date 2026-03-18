В Азербайджане добыча товарного газа увеличилось на 3%

В январе-феврале текущего года в Азербайджане добыто 8 млрд 187,9 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 6 млрд 496,8 млн кубометров приходится на товарный природный газ.

За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 2,3% в годовом сравнении, а добыча товарного газа - на 3%.

За два месяца в Азербайджане добыто 4 млн 343,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них 4 млн 331,9 тыс. тонн приходится на товарную нефть.

За отчетный период объемы добычи нефти и товарной нефти на 3% меньше, чем в январе-феврале 2025 года.