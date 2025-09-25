В Азербайджане до 2027 года планируется запуск 8 электростанций на ВИЭ

В Азербайджане до 2027 года планируется ввод в эксплуатацию восьми солнечных и ветряных электростанций [без учета проектов в Нахчыване].

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Рена Гумбатова, выступая на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

По ее словам, первая фаза реализации энергетических проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане уже реализована [строительство в Гарадаге СЭС мощностью 230 мегаватт].

"Завершение второй фазы ожидается к концу текущего года [проект строительства ВЭС Хызы-Абшерон 240 МВт]. В 2026 году ожидается ввод в эксплуатацию солнечных электростанций общей мощностью 760 МВт [СЭС Билясувар 445 МВт и Нефтачала 315 МВт] и СЭС "Гобустан" мощностью 100 МВт. В 2027 году планируется запуск ВЭС Абшерон-Гарадаг мощностью 240 МВт, СЭС "UFUQ" на 50 МВт, СЭС "Шамс" на 50 МВт, СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт", - сказала Гумбатова.