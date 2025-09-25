Azərbaycanda 2027-ci ilədək 8 günəş və külək stansiyaların istismara verilməsi planlaşdırılır
- 25 sentyabr, 2025
- 13:18
Azərbaycanda 2027-ci ilə qədər 8 günəş və külək elektrik stansiyasının (Naxçıvandakı layihələr nəzərə alınmadan) istismara verilməsi planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktor müavini Rəna Hümbətova Bakıda keçirilən "Yaşıl Enerji Həftəsi 2025: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya" adlı tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələri (BOEM) sahəsində layihələrinin həyata keçirilməsinin birinci mərhələsi (230 MVt gücündə "Qaradağ" Günəş Elektrik Stansiyasının (GES) tikintisi) artıq həyata keçirilib.
"İkinci mərhələnin (240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının tikintisi layihəsi) bu ilin sonunadək başa çatacağı, 2026-cı ildə ümumi gücü 760 MVt olan günəş elektrik stansiyalarının (445 MVt gücündə "Biləsuvar" GES və 315 MVt gücündə "Neftçala" GES) və 100 MVt gücündə "Qobustan" GES-in istismara verilməsi gözlənilir.
2027-ci ildə 240 MVt gücündə "Abşeron-Qaradağ", 50 MVt gücündə "Üfüq", 50 MVt gücündə "Şəms" və 240 MVt gücündə "Şəfəq" GES-in istismara verilməsi planlaşdırılır", - R.Hümbətova bildirib.