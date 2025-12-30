В Азербайджане цена на бензин повысилась на 5 гяпик, дизтоплива - на 10 гяпик.

Как сообщает Report, в связи с этим Тарифный Совет принял постановление.

Согласно информации, установлены тарифы на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

В целях обеспечения устойчивости регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, качества и безопасности услуг, предоставляемых пассажирам, эффективной организации работы перевозчиков в этой сфере с учетом передовых международных требований и практики, в сентябре 2025 года соответствующим указом был создан целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт".

В качестве одного из источников доходов, формирующих Фонд, определена часть дорожного налога, перечисляемая в Фонд за каждый литр автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

Согласно изменениям в законодательстве, дорожный налог установлен в размере 0,07 манат за 1 литр топлива.

В связи с этим, соответствующим решением Тарифного (ценового) Совета цена 1 литра бензина марки АИ-92 изменена с 1,1 маната на 1,15 манат, а 1 литр дизельного топлива - с 1 маната на 1,1 манат.

Часть тарифов на топливо будет направляться в Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт" и использоваться для предоставления населению более качественных транспортных услуг, обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с учетом перспективного развития территории, повышения качества, устойчивости и доступности общественных транспортных услуг.

"После изменения тарифа розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо остаются невысокими по сравнению с большинством стран", - подчеркивает Совет.

Данное решение вступает в силу с 1 января 2026 года.

С постановлениями можно ознакомиться в разделе "Постановления совета" на официальном сайте Тарифного (ценового) Совета (www.tariff.gov.az).