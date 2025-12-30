В Азербайджане цена на бензин повысилась на 5 гяпик
- 30 декабря, 2025
- 14:40
В Азербайджане цена на бензин повысилась на 5 гяпик, дизтоплива - на 10 гяпик.
Как сообщает Report, в связи с этим Тарифный Совет принял постановление.
Согласно информации, установлены тарифы на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.
В целях обеспечения устойчивости регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, качества и безопасности услуг, предоставляемых пассажирам, эффективной организации работы перевозчиков в этой сфере с учетом передовых международных требований и практики, в сентябре 2025 года соответствующим указом был создан целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт".
В качестве одного из источников доходов, формирующих Фонд, определена часть дорожного налога, перечисляемая в Фонд за каждый литр автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.
Согласно изменениям в законодательстве, дорожный налог установлен в размере 0,07 манат за 1 литр топлива.
В связи с этим, соответствующим решением Тарифного (ценового) Совета цена 1 литра бензина марки АИ-92 изменена с 1,1 маната на 1,15 манат, а 1 литр дизельного топлива - с 1 маната на 1,1 манат.
Часть тарифов на топливо будет направляться в Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт" и использоваться для предоставления населению более качественных транспортных услуг, обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с учетом перспективного развития территории, повышения качества, устойчивости и доступности общественных транспортных услуг.
"После изменения тарифа розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо остаются невысокими по сравнению с большинством стран", - подчеркивает Совет.
Данное решение вступает в силу с 1 января 2026 года.
С постановлениями можно ознакомиться в разделе "Постановления совета" на официальном сайте Тарифного (ценового) Совета (www.tariff.gov.az).