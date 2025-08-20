В Азербайджане 59% потребленного газа было использовано для производственных нужд

Объем товарных запасов природного газа в Азербайджане в январе-июне 2025 года составил 21 млрд 613,1 млн кубометров.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

29,3% запасов природного газа было потреблено внутри страны, 58,7% экспортировано, 2,4% составили потери, а 9,6% осталось в качестве запаса на начало июля.

59,2% природного газа, потребленного внутри страны, было использовано для производственных нужд, а 40,8% продано населению.

В январе-июне этого года было экспортировано 12 млрд 682,1 млн кубометров природного газа, что на 3 % меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Населением было потреблено 2 млрд 584,8 млн кубометров природного газа, что на 6,8% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Из этого объема 36,8% приходится на город Баку, 3,2% на Нахчыванскую АР, 11,6% на Абшерон-Хызы, 6,1% на Гянджа-Дашкесан, 6% на Лянкяран-Астару, 5,8% на Газах-Товуз, 5,7% на Центральный Аран, 5,3% на Шеки-Загаталы, 4,9% на Губа-Хачмаз, 4,7% на Карабах, 3,8% на Миль-Муган, 3,6% на Ширван-Сальян, 2,4% на Горный Ширван и 0,1% на Восточный Зангезур.