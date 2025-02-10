В Австрии исключили подписание новых газовых контрактов с Россией

Австрия больше не планирует заключать контракты на поставку газа из России.

Австрия больше не планирует заключать контракты на поставку газа из России.

Как передает Report, об этом глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Нам нужно было время для диверсификации. Теперь российская глава для нас закрыта", - сказал он.

При этом он отметил, что в текущих условиях газового рынка невозможно точно отследить происхождение сжиженного природного газа (СПГ). При этом он отметил, что концерн заключал контракты на поставки СПГ "только с нероссийскими контрагентами".

OMV в декабре 2024 года сообщил о расторжении контракта с "Газпром экспорт" на транспортировку газа в Австрию. Сами поставки прекратились еще в ноябре.