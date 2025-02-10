В Австрии исключили подписание новых газовых контрактов с Россией

Австрия больше не планирует заключать контракты на поставку газа из России.
Как передает Report, об этом глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
"Нам нужно было время для диверсификации. Теперь российская глава для нас закрыта", - сказал он.
При этом он отметил, что в текущих условиях газового рынка невозможно точно отследить происхождение сжиженного природного газа (СПГ). При этом он отметил, что концерн заключал контракты на поставки СПГ "только с нероссийскими контрагентами".
OMV в декабре 2024 года сообщил о расторжении контракта с "Газпром экспорт" на транспортировку газа в Австрию. Сами поставки прекратились еще в ноябре.