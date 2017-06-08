В апреле-мае в подземные газохранилища закачано 547 млн кубометров газа

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ С апреля по 1 июня 2017 года Управлением эксплуатации газохранилищ Производственного объединения (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) закачано в подземные хранилища "Гарадаг" и "Калмаз" 547 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, с учетом остаточных объемов газа прошлого сезона общий объем активного газа в подземных газохранилищах на сегодняшний день равен 1 334 994 тыс. кубометров.

“SOCAR продолжает мероприятия по расширению активной вместимости подземных газохранилищ в рамках задачи, поставленной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в целях длительного обеспечения внутреннего спроса на природный газ и расширения экспортных возможностей. Параллельно этому с апреля текущего года ПО "Азнефть" начат процесс закачки природного газа в подземные хранилища "Гарадаг" и "Калмаз" для осенне-зимнего сезона 2017-2018. В соответствии с графиком на 1 июня в подземные хранилища закачано 547 млн кубометров “голубого топлива”. На долю "Гарадага" пришлось 255,5 млн кубометров, "Калмаза" - 291,5 млн кубометров газа”, - говорится в информации.