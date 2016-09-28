В Алжире началась неформальная встреча стран-членов ОПЕК

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Неформальная встреча стран-членов ОПЕК, на которой будут обсуждаться возможные меры по стабилизации мирового рынка нефти, началась в Алжире.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ожидается, что на этой встрече страны картеля продолжат переговоры о скоординированных действиях на рынке нефти, в том числе обсудят возможную заморозку уровня добычи.

Встреча проходит на полях Международного энергетического форума (МЭФ). Большая часть сессий МЭФ прошла во вторник. Однако, как сообщил министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву, по итогам первого дня переговоров участникам не удалось достигнуть никаких договоренностей по заморозке добычи нефти.