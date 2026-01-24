Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В 2025 году Хорватия сократила закупки нефти из Азербайджана почти на 13%

    • 24 января, 2026
    • 11:53
    В 2025 году Азербайджан экспортировал в Хорватию 1 млн 255 тыс. 21,2 тонны сырой нефти на сумму $666 млн 587 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем экспортированной продукции уменьшился на 12,6%, а ее стоимость - на 23,7% по сравнению с 2024 годом.

    Доля сырой нефти, экспортированной в Хорватию, в общем объеме экспорта нефти Азербайджана составила 5,4%.

    Отметим, что в 2025 году, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 23 млн 381 тыс. 284,8 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $12 млрд 91 млн 147,5 тыс.

    Ötən il Xorvatiya Azərbaycandan neft alışını 13 %-ə yaxın azaldıb

