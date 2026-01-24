İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Ötən il Xorvatiya Azərbaycandan neft alışını 13 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    • 24 yanvar, 2026
    • 11:27
    Ötən il Xorvatiya Azərbaycandan neft alışını 13 %-ə yaxın azaldıb

    2025-ci ildə Azərbaycan Xorvatiyaya 1 milyon 255 min 021,2 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 666 milyon 587 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü il ilə müqayisədə 12,6 %, dəyəri isə 23,7 % azdır.

    Xorvatiyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 5,4 % olub.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 12 milyard 091 milyon 147,5 min ABŞ dolları olan 23 milyon 381 min 284,8 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 49 milyard 423 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 25 milyard 43 milyon ABŞ dolları ixracın, 24 milyard 380 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Xorvatiya Dövlət Gömrük Komitəsi Xam neft
    В 2025 году Хорватия сократила закупки нефти из Азербайджана почти на 13%

    Son xəbərlər

    11:48

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi qurbanlarının sayı 10-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:46

    Azərbaycanda ötən il hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımaların dəyəri 1,5 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    11:43

    Avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə edən sürücü həbs edilib

    Hadisə
    11:40

    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    11:35

    Zelenski: Rusiya gecə ərzində Ukraynaya qarşı 370-dən çox dron və 20 raket istifadə edib

    Digər ölkələr
    11:27

    Ötən il Xorvatiya Azərbaycandan neft alışını 13 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    11:22

    İngiltərə klubunun argentinalı yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda İspaniyaya yollanacaq

    Futbol
    11:20

    Azərbaycandakı bankların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    11:19

    Bakıda özünü qaz idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti