    Энергетика
    • 12 января, 2026
    • 13:09
    Азербайджан в 2025 году поставил в Сирию 0,5 млрд кубометров газа

    Азербайджан в 2025 году экспортировал в Сирию 0,5 млрд кубометров природного газа.

    Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики Азербайджана по итогам 2025 года.

    Согласно информации ведомства, в целом объем экспорта природного газа из Азербайджана в 2025 году составил 25,2 млрд кубометров и остался на уровне годом ранее.

    В отчетном году Азербайджан поставил в Европу 12,8 млрд кубометров газа, что на 0,1 млрд кубометров или на 0,8% меньше показателя 2024 года.

    Поставки газа в Турцию достигли 9,6 млрд кубометров (снижение на 0,3 млрд кубометров или 3%), в Грузию - 2,3 млрд кубометров (снижение на 0,1 млрд кубометров или на 4,2%). По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано около 5,6 млрд кубометров газа, что соответствует уровню 2024 года.

    Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Сирию в августе 2025 года.

