В 2024 году Азербайджан произвел более 28 млрд кВт/ч электроэнергии

В 2024 году в Азербайджане было произведено более 28 млрд кВт/ч электроэнергии

Согласно оперативным данным, в 2024 году в Азербайджане производство электроэнергии составило 28 млрд 394,1 млн кВт/ч, экспорт - 1 млрд 397,5 млн кВт/ч , а импорт - 170,5 млн кВт/ч .

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"По сравнению с 2023 годом производство электроэнергии увеличилось на гидроэлектростанциях на 1 247,8 млн кВт/ч, а на солнечных электростанциях - на 476,9 млн кВт/ч. В этот период доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составила около 14%", - говорится в публикации.