В 2020 году мировая добыча природного газа снизилась на 3,6%

В 2040 году мировая добыча природного газа вырастет на 24% , а спрос - на 26%

Мировая добыча природного газа в прошлом году упала на 3,6% — до 3 трлн 918 млрд кубометров. Этому способствовали низкие цены на углеводороды, которые, в свою очередь, привели к снижению разведки и добычи/

Как передает Report, об этом сообщает Oil & Gas Journal со ссылкой на отчет Rystad Energy.

Несмотря на карантинные ограничения, низкие цены сделали природный газ конкурентоспособным в энергетическом секторе и предотвратили более сильное падение. Мировое потребление природного газа в минувшем году составило 3 трлн 840 млрд кубометров (-2,5% к 2019 году).

В то время как спрос в Азии оставался относительно высоким, потребление газа в Европе упало примерно на 7% в годовом исчислении (-40 млрд кубометров). Далее следует Африка с падением потребления на 26 млрд кубометров.

Производственные мощности по сжижению газа выросли в 2020 году на 5%, достигнув 464 млн т в год.

Несмотря на карантинные ограничения, мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос в 2020 году на 3% — до 363 млн т. Спрос на СПГ в Азии вырос на 4% в годовом исчислении, в основном за счет Китая. В первой половине прошлого года европейский импорт оставался высоким, поскольку поставщики предлагали меньше российского трубопроводного газа.

В 2040 году мировая добыча природного газа вырастет на 24% — до 4 трлн 857 млрд кубометров, ожидают в Rystad. При этом большая часть роста придется на Северную Америку (+410 млрд кубометров к 2020 году), Россию (+190 млрд кубометров) и Ближний Восток (+185 млрд кубометров).

Согласно прогнозам, к 2040 году мировой спрос на природный газ вырастет на 26% — до 4 трлн 867 млрд кубометров. Наибольший прирост обеспечит Азия (+537 млрд кубометров по сравнению с 2020 года).

На фоне агрессивной экологической политики и роста возобновляемых источников энергии спрос на природный газ в Европе к 2040 году снизится на 43 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом. Спрос в США окажется под угрозой из-за новой экологической политики, которую, как ожидается, объявит администрация Байдена.

Ожидается, что мировые мощности по сжижению природного газа к 2040 году увеличатся почти вдвое, достигнув в общей сложности 886 млн т в год (+91% к 2020 году).

Отметим, что накануне спотовая цена на газ подскочила до 284 долларов США/тыс. кубометров (+10% за сутки).