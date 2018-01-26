"Узбекнефтегазу" поручено активизировать работу по выходу на международные рынки

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил АО "Узбекнефтегаз" активизировать работу по выходу на международные рынки. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил заместитель председателя правления компании по перспективному развитию и инвестициям Баходир Сидиков.

По данным пресс-службы холдинга, Мирзиёев вчера провел совещание, посвященное деятельности и перспективным задачам "Узбекнефтегаза". Глава Узбекистана напомнил, что впервые у компании появилась уникальная возможность начать работу в зарубежных странах с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями.

"Узбекнефтегаз" сообщил, что в ходе заседания были определены задачи по разработке концепции развития нефтегазовой отрасли до 2030 года, в частности, ускорению работы по выявлению кредитного рейтинга компании.

"Основная задача наша по программе 2030 года - обеспечение прозрачности финансовых потоков нефтегазовой отрасли. В этих целях будет проводиться международный аудит всей нефтегазовой отрасли", - сообщил заместитель председателя правления компании по экономики и финансам Улугбек Ашуров.

По данным компании, в 2018 году за счет открытия новых месторождений компания планирует обеспечить добычу 63 млрд кубометров природного газа и 3 млн тонн нефти и конденсата.

Отметим, что в рамках визита президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в Узбекистан в мае этого года с "Узбекнефтегазом" подписан меморандум о совместной разработке месторождений.

Председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов в июне заявил, что компания планирует реализовать ряд проектов по добыче углеводородов на шельфе в Азербайджане. По его словам, подписанное с SOCAR стратегическое соглашение станет своеобразным входным билетом "Узбекнефтегаза" в проекты на шельфе.

Султанов отметил, что с Туркменистаном также подписано соглашение о рассмотрении вопроса проведения геологоразведочных работ и в дальнейшем добычи на Каспийском шельфе.