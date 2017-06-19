"Узбекнефтегаз" намерен участвовать в процессе добычи на шельфовой зоне Азербайджана

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" планирует реализовать ряд проектов по добыче углеводородов на шельфе в Азербайджане. Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщил председатель правления компании Алишер Султанов.

По его словам, подписанное с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) стратегическое соглашение станет своеобразным входным билетом "Узбекнефтегаза" в проекты на шельфе.

"Соглашение с SOCAR предусматривает принятие нас в качестве партнеров на действующее месторождение. Это необходимо для того, чтобы мы поняли, что это такое - шельфовая работа. Ведь это совсем не просто - выйти на море, мы это прекрасно понимаем, сложно сказать, как будут работать люди, которые ни разу не видели море. Поэтому азербайджанская сторона поможет нам подготовить персонал, поможет подготовиться и технологически, и морально. И все это в итоге даст нам возможность выхода на европейские рынки", - сказал он.

Султанов отметил, что с Туркменистаном также подписано соглашение о рассмотрении вопроса проведения геологоразведочных работ и в дальнейшем добычи на Каспийском шельфе.

Отметим, что в рамках визита президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в Узбекистан в мае этого года с "Узбекнефтегазом" подписан меморандум о совместной разработке месторождений.