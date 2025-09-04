Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    "Узбекнефтегаз" и SOCAR в сентябре завершат процесс регистрации оператора для проекта в Узбекистане

    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 15:32
    Узбекнефтегаз и SOCAR в сентябре завершат процесс регистрации оператора для проекта в Узбекистане

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и узбекская госкомпания "Узбекнефтегаз" планируют в сентябре завершить процесс регистрации операционной компании для проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Устюртского  региона Узбекистана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Узбекнефтегаз" .

    "Руководители Узбекнефтегаза и SOCAR провели переговоры в формате видеоконференции. В ходе встречи обсуждался ход реализации Соглашения о разделе продукции (СРП), утвержденного постановлением президента Узбекистана, а также меры для ускорения и начала геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Устюртского региона", - говорится в сообщении.

    Стороны обсудили технические вопросы реализации данного проекта, а также вопросы, связанные с открытием компании-оператора для его реализации.

    "По итогам переговоров достигнута договоренность о завершении в сентябре процесса регистрации компании-оператора, установлении новых сроков проведения сейсморазведочных работ и начале процедур экологической оценки проекта", - говорится в информации.

    Напомним, 24 июля 2025 года Министерством энергетики Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегаз" было подписано Соглашение о разделе продукции, предусматривающее проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов в Устюртском регионе.

    СРП предусматривает разведку, разработку и добычу на шести инвестиционных блоках "Устюрт" - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой. SOCAR выступит в качестве оператора на этапе проведения геологоразведочных работ. Согласно документу, планируется проведение поисково-разведочных работ и бурение как минимум одной разведочной скважины в течение первоначального пятилетнего периода. По условиям Соглашения, 3D сейсморазведку планируется провести на площади не менее 1 тыс. кв. км.

    Согласно прогнозам, на блоках Устюрта может быть найдено месторождение с запасами нефти 100 млн тонн и природного газа 35 млрд кубометров. Предполагается, что после запуска проекта на плато Устюрт появится возможность ежегодно добывать 5 млн тонн нефти. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в $2 млрд.

    Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков ранее в интервью Report сообщил, что геологоразведочные работы на инвестиционных блоках Устюртского региона Узбекистана планируется начать в первом квартале 2026 года.

    Узбекнефтегаз SOCAR геологоразведочные работы Устюртский регион
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Özbəkneftqaz" və SOCAR sentyabrda Özbəkistandakı layihə üçün operatorun qeydiyyat prosesini tamamlayacaqlar
    Английская версия Английская версия
    SOCAR and Uzbekneftegaz to finalize operator company registration in September

    Последние новости

    16:42

    В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

    АПК
    16:36

    В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицы

    Финансы
    16:33

    Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    16:25

    Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организации

    Религия
    16:20

    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

    Финансы
    16:19

    Отозван посол Азербайджана в Болгарии

    Внешняя политика
    16:14

    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

    Другие страны
    16:06

    Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%

    Внешняя политика
    16:02
    Фото

    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

    Энергетика
    Лента новостей