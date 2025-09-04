"Узбекнефтегаз" и SOCAR в сентябре завершат процесс регистрации оператора для проекта в Узбекистане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и узбекская госкомпания "Узбекнефтегаз" планируют в сентябре завершить процесс регистрации операционной компании для проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Устюртского региона Узбекистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Узбекнефтегаз" .

"Руководители Узбекнефтегаза и SOCAR провели переговоры в формате видеоконференции. В ходе встречи обсуждался ход реализации Соглашения о разделе продукции (СРП), утвержденного постановлением президента Узбекистана, а также меры для ускорения и начала геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Устюртского региона", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили технические вопросы реализации данного проекта, а также вопросы, связанные с открытием компании-оператора для его реализации.

"По итогам переговоров достигнута договоренность о завершении в сентябре процесса регистрации компании-оператора, установлении новых сроков проведения сейсморазведочных работ и начале процедур экологической оценки проекта", - говорится в информации.

Напомним, 24 июля 2025 года Министерством энергетики Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегаз" было подписано Соглашение о разделе продукции, предусматривающее проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов в Устюртском регионе.

СРП предусматривает разведку, разработку и добычу на шести инвестиционных блоках "Устюрт" - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой. SOCAR выступит в качестве оператора на этапе проведения геологоразведочных работ. Согласно документу, планируется проведение поисково-разведочных работ и бурение как минимум одной разведочной скважины в течение первоначального пятилетнего периода. По условиям Соглашения, 3D сейсморазведку планируется провести на площади не менее 1 тыс. кв. км.

Согласно прогнозам, на блоках Устюрта может быть найдено месторождение с запасами нефти 100 млн тонн и природного газа 35 млрд кубометров. Предполагается, что после запуска проекта на плато Устюрт появится возможность ежегодно добывать 5 млн тонн нефти. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в $2 млрд.

Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков ранее в интервью Report сообщил, что геологоразведочные работы на инвестиционных блоках Устюртского региона Узбекистана планируется начать в первом квартале 2026 года.