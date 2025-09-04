İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    "Özbəkneftqaz" və SOCAR sentyabrda Özbəkistandakı layihə üçün operatorun qeydiyyat prosesini tamamlayacaqlar

    Energetika
    • 04 sentyabr, 2025
    • 16:38
    Özbəkneftqaz və SOCAR sentyabrda Özbəkistandakı layihə üçün operatorun qeydiyyat prosesini tamamlayacaqlar

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Özbəkistanın "Özbəkneftqaz" dövlət şirkəti sentyabrda bu ölkənin Üstyurt regionundakı investisiya bloklarında geoloji-kəşfiyyat işlərinin aparılması üçün əməliyyat şirkətinin qeydiyyat prosesini tamamlamağı planlaşdırırlar.

    Bu barədə "Report" "Özbəkneftqaz"a istinadən xəbər verir.

    "Özbəkneftqaz" və SOCAR rəhbərləri videokonfrаns formatında danışıqlar aparıblar. Görüş zamanı Özbəkistan Prezidentinin fərmanı ilə təsdiqlənmiş Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinin (HPBS) icrasının gedişatı, həmçinin Üstyurt regionundakı investisiya bloklarında geoloji-kəşfiyyat işlərinin sürətləndirilməsi və başlanması üçün tədbirlər müzakirə edilib", - məlumatda bildirilib.

    Tərəflər bu layihənin həyata keçirilməsinin texniki məsələlərini, həmçinin onun reallaşdırılması üçün operator şirkətin açılması ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.

    "Danışıqların nəticəsinə görə, sentyabrda operator şirkətin qeydiyyat prosesinin tamamlanması, seysmik kəşfiyyat işlərinin yeni müddətlərinin müəyyən edilməsi və layihənin ekoloji qiymətləndirilməsi prosedurlarının başlanması barədə razılıq əldə edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci il iyulun 24-də Özbəkistanın Energetika Nazirliyi, SOCAR və "Özbəkneftqaz" Üstyurt neft-qaz regionunun investisiya bloklarında (Boyterak, Terenqquduq, Birqori, Xaroy, Qoraqalpoq və Qulboy) geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılmasını və sonrakı karbohidrogen hasilatını nəzərdə tutan hasilatın pay bölgüsü sazişini imzalayıblar.

    Sazişin şərtlərinə uyğun olaraq, ən azı min kv. km sahədə 3D seysmik kəşfiyyat işlərin aparılması və nəticələrə əsasən bir quyuda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlanılması planlaşdırılır.

    Proqnozlara görə, Üstyurt bloklarında 100 milyon ton neft və 35 milyard kubmetr təbii qaz ehtiyatı olan yataq tapıla bilər. Layihə işə salındıqdan sonra Üstyurt yaylasında ildə 5 milyon ton neft hasil etmək imkanının yaranacağı güman edilir. Layihəyə ümumi investisiya 2 milyard ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirilir.

    "Özbəkneftqaz" ASC İdarə Heyətinin sədri Bahodirjon Sidikov daha əvvəl "Report"a verdiyi müsahibədə bildirmişdi ki, Özbəkistanın Üstyurt regionundakı investisiya bloklarında geoloji-kəşfiyyat işlərinə 2026-cı ilin birinci rübündə başlanılması planlaşdırılır.

    SOCAR Özbəkneftqaz Ustyurt HPBS neft-qaz
    Rus Versiası Rus Versiası
    "Узбекнефтегаз" и SOCAR в сентябре завершат процесс регистрации оператора для проекта в Узбекистане
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    SOCAR and Uzbekneftegaz to finalize operator company registration in September

    Son xəbərlər

    16:44

    "JetBrains" rəsmisi: "Bakı ICPC iştirakçılarını dünyanın ən yaxşı memarlıq nümunələrindən biri ilə heyrətləndirir"

    Biznes
    16:42

    Səfir: İsrail və Azərbaycan 2025-ci ilin sonunadək bir neçə yüksək səviyyəli səfər hazırlayır

    Xarici siyasət
    16:40

    Şahin Mahmudzadə: "Sİ-lə bağlı sərt məhdudiyyətlər bank sektorunun rəqabət qabiliyyətini azalda bilər" - EKSKLÜZİV

    İKT
    16:40

    Azərbaycan boksçusu dünya çempinatına qələbə ilə başlayıb

    Fərdi
    16:38

    "Özbəkneftqaz" və SOCAR sentyabrda Özbəkistandakı layihə üçün operatorun qeydiyyat prosesini tamamlayacaqlar

    Energetika
    16:36

    Cəlilabadda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    16:36

    Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatları olub

    Komanda
    16:35

    Berlində avtomobil insan kütləsinə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    16:33

    Azərbaycan Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi namizədliyini alqışlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti