    Узбекистан ведет переговоры по привлечению BP к реализуемому с SOCAR СРП по Устюрту

    Энергетика
    • 06 ноября, 2025
    • 16:00
    Узбекистан ведет переговоры по привлечению BP к реализуемому с SOCAR СРП по Устюрту

    Узбекистан ведет переговоры по привлечению британской компании BP к Соглашению о разделе продукции (СРП) по Устюртскому району.

    Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

    "К проекту проявила интерес компания BP, с которой ведутся предварительные переговоры", - сказал министр.

    Министр напомнил, что инвесторами данного проекта выступают SOCAR и "Узбекнефтегаз" на паритетной основе - 50 на 50%.

    "Как и в большинстве СРП, финансирование обеспечивает консорциум инвесторов - SOCAR и "Узбекнефтегаз". Также, как я уже отметил, рассматривается участие BP, с которой у SOCAR исторически сложились хорошие отношения", - сказал министр.

    Uzbekistan negotiating to involve BP in Ustyurt PSA being implemented with SOCAR

