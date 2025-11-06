Узбекистан ведет переговоры по привлечению BP к реализуемому с SOCAR СРП по Устюрту

Узбекистан ведет переговоры по привлечению британской компании BP к Соглашению о разделе продукции (СРП) по Устюртскому району.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

"К проекту проявила интерес компания BP, с которой ведутся предварительные переговоры", - сказал министр.

Министр напомнил, что инвесторами данного проекта выступают SOCAR и "Узбекнефтегаз" на паритетной основе - 50 на 50%.

"Как и в большинстве СРП, финансирование обеспечивает консорциум инвесторов - SOCAR и "Узбекнефтегаз". Также, как я уже отметил, рассматривается участие BP, с которой у SOCAR исторически сложились хорошие отношения", - сказал министр.

С полным текстом интервью можно ознакомится по ссылке