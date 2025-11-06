Özbəkistan BP-ni Ustyurtda Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinə cəlb etmək istəyir
Energetika
- 06 noyabr, 2025
- 17:04
Özbəkistan Böyük Britaniyanın BP şirkətinin Ustyurt rayonu üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinə (HPBS) cəlb edilməsi üzrə danışıqlar aparır.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində Özbəkistanın energetika naziri Jurabek Mirzamahmudov bildirib.
Nazir xatırladıb ki, bu layihənin investorları Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və "Özbəkneftqaz" paritet əsasda – 50:50 nisbətində çıxış edirlər: "Əksər HPBS-lərdə olduğu kimi maliyyələşdirmə investorlar konsorsiumu - SOCAR və "Özbəkneftqaz" tərəfindən təmin edilir. Eyni zamanda, SOCAR-ın tarixən yaxşı münasibətlər qurduğu BP şirkətinin iştirakı da nəzərdən keçirilir".
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
