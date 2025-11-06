İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Özbəkistan BP-ni Ustyurtda Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinə cəlb etmək istəyir

    Energetika
    • 06 noyabr, 2025
    • 17:04
    Özbəkistan BP-ni Ustyurtda Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinə cəlb etmək istəyir

    Özbəkistan Böyük Britaniyanın BP şirkətinin Ustyurt rayonu üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinə (HPBS) cəlb edilməsi üzrə danışıqlar aparır.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində Özbəkistanın energetika naziri Jurabek Mirzamahmudov bildirib.

    Nazir xatırladıb ki, bu layihənin investorları Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və "Özbəkneftqaz" paritet əsasda – 50:50 nisbətində çıxış edirlər: "Əksər HPBS-lərdə olduğu kimi maliyyələşdirmə investorlar konsorsiumu - SOCAR və "Özbəkneftqaz" tərəfindən təmin edilir. Eyni zamanda, SOCAR-ın tarixən yaxşı münasibətlər qurduğu BP şirkətinin iştirakı da nəzərdən keçirilir".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Узбекистан ведет переговоры по привлечению BP к реализуемому с SOCAR СРП по Устюрту
    Uzbekistan negotiating to involve BP in Ustyurt PSA being implemented with SOCAR

