Министр энергетики: SOCAR и Узбекнефтегаз могут построить НПЗ в Узбекистане - ИНТЕРВЬЮ

Энергетическое сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном в последние годы приобрело стратегический характер, охватывая такие направления, как нефть и газ, электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтехимия. Между двумя странами реализуются совместные проекты в области геологоразведки, транзита энергоресурсов и развития "зеленой" энергетики, а также укрепляются партнерские связи между национальными компаниями.

О текущих инициативах, крупных совместных инвестиционных проектах и перспективах взаимодействия в энергетической сфере в интервью Report рассказал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Как бы Вы охарактеризовали текущее состояние и перспективы энергетического сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном?

Прежде всего хотелось бы отметить, что благодаря нашим лидерам, отношения между Узбекистаном и Азербайджаном вышли на беспрецедентно высокий уровень. Этот доверительный формат взаимодействия между нашими президентами способствовал активизации сотрудничества между министерствами и компаниями двух стран по всем направлениям.

Если ранее мы в основном сотрудничали с азербайджанскими компаниями в сфере торговли и логистики, то сейчас обсуждаем уже совместные инвестиционные проекты. Среди них - участие SOCAR в геологоразведке на перспективном плато Устюрт. Кроме того, создано совместное предприятие Узбекистана, Азербайджана и Казахстана по строительству и эксплуатации линий электропередачи для поставки "зеленой" энергии в Европу. По этому проекту уже начались практические шаги, к инициативе проявляют интерес и другие международные игроки. В частности, на COP29 к проекту присоединилась Саудовская Аравия.

Также мы активно развиваем сотрудничество в сфере подготовки кадров, обмена опытом и научных исследований. В перспективе нефтегазохимия станет еще одним ключевым направлением взаимодействия с SOCAR и другими партнерами. Таким образом, наше сотрудничество охватывает все сферы - от геологоразведки и добычи до переработки и развития возобновляемой энергетики.

Недавно Министерство энергетики Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о разделе продукции (СРП) по Устюртскому району. Когда планируется начало геологоразведочных работ, и каковы доли сторон в этом проекте?

Это одно из наиболее перспективных направлений в регионе, где ранее добывался в основном газ. После изучения всех имеющихся материалов SOCAR проявила интерес к разведке нефтяных запасов. В рамках подписанного СРП уже создан оператор. Сейчас оператор приступил к проведению всех необходимых контрактных переговоров.

Перед нами стоит амбициозная задача - ускорить начало работ. Мы планируем уже до конца текущего года приступить к началу выполнения физических работ по проведению сейсморазведки объемом более 3000 погонных километров. По результатам этих работ планируем пробурить первую скважину.

Распределение долей стандартное - 50 на 50%: государство и инвесторы. Инвесторами выступают SOCAR и "Узбекнефтегаз". К проекту проявила интерес компания BP, с которой ведутся предварительные переговоры. Все коммерческие условия - раздел продукции, налогообложение и т. д. - прописаны в соглашении.

Какие временные рамки обозначены в дорожной карте – от начала геологоразведки до возможного выхода на первую добычу?

На первые три года запланированы сейсморазведка, бурение и получение начальных результатов. На выход к первой добыче, с учетом строительства необходимой инфраструктуры, потребуется от трех до пяти лет.

Проводились ли ранее геологоразведочные или сейсморазведочные работы на этих блоках, и были ли переданы SOCAR архивные данные?

Бурение непосредственно на этих участках не осуществлялось, но проводилось на соседних территориях. SOCAR приняла решение участвовать в проекте после изучения исторических данных, которые мы предоставили. Технологии значительно продвинулись: если в 70-х годах в Устюртском регионе не ожидалось крупных открытий, то современные методы интерпретации показали высокий потенциал. Это подтверждается результатами исследований и других аналитических компаний.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в $2 млрд. Имеются ли предварительные оценки по запасам нефти и газа?

Я бы не хотел забегать вперед, поскольку эти данные относятся к коммерческой части СРП (соглашение о разделе продукции - ред.). Однако специалисты, и в первую очередь специалисты SOCAR, прогнозируют хорошие показатели по нефти. В случае подтверждения прогнозов мы параллельно начнем работу по строительству нефтеперерабатывающего завода.

Как будет финансироваться проект на первом этапе?

Как и в большинстве СРП, финансирование обеспечивает консорциум инвесторов - SOCAR и "Узбекнефтегаз". Также, как я уже отметил, рассматривается участие BP, с которой у SOCAR исторически сложились хорошие отношения.

Сохраняет ли Узбекистан интерес к участию в проекте разработки месторождения "Шахдениз", и предпринимаются ли в этом направлении конкретные шаги? Кроме того, рассматриваются ли возможности сотрудничества с Азербайджаном и по другим крупным месторождениям, таким как Абшерон, Азери-Чираг-Гюнешли, Умид-Бабек?

Мы не исключаем такие перспективы. Однако, сейчас наше основное внимание сосредоточено на наращивании собственной добычи, поскольку многие наши месторождения истощены. В долгосрочной перспективе у нас в рамках стратегического сотрудничества с SOCAR не исключены и другие варианты не только в Азербайджане, но и выход совместно в третьи страны. Потому что на сегодняшний день взаимоотношения между нашими компаниями сложились на очень высоком уровне. И это на долгосрочной основе.

На каком этапе находятся подготовка технического задания и экономического обоснования подводного HVDC кабеля через Каспийское море? Какие работы параллельно ведутся для формирования ресурсной базы, в частности, какие объемы "зеленой" энергии Узбекистан уже производит и какой объем планируется направлять на экспорт? До какого уровня планируется довести экспортный потенциал к 2030 году?

Мы уже создали совместное предприятие с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Совместно с Азиатским банком развития сейчас выбираем консультанта для подготовки технико-экономического обоснования в соответствии с международными стандартами.

К проекту проявляют интерес и другие страны, включая Саудовскую Аравию. С технической точки зрения строительство подводного кабеля не вызывает сложностей - мировой опыт позволяет это реализовать. Параллельно ведем работу с потенциальными покупателями электроэнергии и инвесторами.

Сегодня доля возобновляемых источников в энергобалансе Узбекистана превышает 20%. К 2030 году планируем довести ее до 54%. Только в Устюртском регионе реализуются проекты общей мощностью более 2,5 ГВт, преимущественно ветровые станции. Первые 100 МВт уже введены в эксплуатацию. В перспективе планируем создать гибридные установки - комбинацию ветровой, солнечной и накопительной генерации - общей мощностью не менее 5 ГВт.

Когда может начаться фактическая поставка электроэнергии в рамках проекта?

Это станет известно после завершения ТЭО. Сроки реализации определят международные консультанты, исходя из маршрута и технических параметров проекта.

Рассматривается ли возможность локализации переработки нефти и газа, а также производства нефтехимической продукции при участии азербайджанских компаний?

Да, безусловно. При подтверждении запасов нефти следующим этапом станет строительство нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, активно прорабатываются проекты малотоннажной химии - мы открыты для сотрудничества с SOCAR и другими партнерами.

Уже определены площадки под будущие проекты?

У нас есть специальные индустриальные экономические зоны в Бухаре, Каракалпакстане и Хорезме. Эти площадки рассматриваются как наиболее перспективные с точки зрения инфраструктуры и логистики.

Обсуждается ли создание совместного предприятия для экспорта нефтехимической продукции или углеводородов в третьи страны, например в Турцию, Казахстан, Венгрию или Китай?

Это уже не обсуждается, проект реализуется. Совместно с SOCAR Trading создано предприятие, которое уже осуществляет реализацию газохимической, в частности полимерной, продукции. Сейчас обсуждается расширение сотрудничества в сфере нефтепродуктов и удобрений.

С учетом богатого опыта SOCAR в торговле и стратегического значения Азербайджана как звена Среднего коридора, мы намерены активно развивать это направление.