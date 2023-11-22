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Узбекистан и Казахстан заинтересованы в присоединении к зеленому энергокоридору в Европу

Узбекистан и Казахстан заинтересованы в присоединении к зеленому энергокоридору в Европу Узбекистан и Казахстан заинтересованы в передаче электроэнергии из Центральной Азии в Европу через "зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа".
Энергетика
22 ноября 2023 г. 11:12
Узбекистан и Казахстан заинтересованы в присоединении к зеленому энергокоридору в Европу

Узбекистан и Казахстан заинтересованы в передаче электроэнергии из Центральной Азии в Европу через "зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом говорилось на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Будапеште.

Участники встречи также подчеркнули, что важную роль в реализации данного проекта сыграют поставки из Азербайджана больших объемов "зеленой энергии". Стратегическое значение проекта было оценено в аспекте создания моста между Азербайджаном и ЕС, в том числе Венгрией.

На встрече говорилось о важности поставок азербайджанского газа на венгерский рынок. Были обсуждены перспективы поставок на долгосрочной основе, а также развития сотрудничества с венгерскими компаниями в нефтегазовых проектах.

В рамках визита в Венгрию Шахбазов также встретился с министром энергетики этой страны Чабой Лантошем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области углеводородов, “зеленой энергии” и пр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan və Qazaxıstan “Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi”nə qoşulmaqda maraqlıdır

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