    Утверждены правила добычи, переработки и хранения нафталанской нефти

    Энергетика
    • 13 октября, 2025
    • 11:44
    Утверждены правила добычи, переработки и хранения нафталанской нефти

    Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила добычи, переработки, хранения нафталанской нефти, распределения ее по санаторно-курортным учреждениям".

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Правила разработаны в целях обеспечения реализации распоряжения президента "О дополнительных мерах, связанных с повышением роли нафталанской нефти в развитии оздоровительного туризма" от 28 сентября 2024 года.

