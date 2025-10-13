Утверждены правила добычи, переработки и хранения нафталанской нефти
Энергетика
- 13 октября, 2025
- 11:44
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила добычи, переработки, хранения нафталанской нефти, распределения ее по санаторно-курортным учреждениям".
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Правила разработаны в целях обеспечения реализации распоряжения президента "О дополнительных мерах, связанных с повышением роли нафталанской нефти в развитии оздоровительного туризма" от 28 сентября 2024 года.
