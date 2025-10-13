İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması qaydaları təsdiqlənib

    Energetika
    • 13 oktyabr, 2025
    • 11:23
    Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması qaydaları təsdiqlənib

    Nazirlər Kabineti "Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması və sanatoriya-kurort müəssisələrinə paylanılması Qaydaları"nı təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Qaydalar ölkə Prezidentinin "Sağlamlıq turizminin inkişafında Naftalan neftinin rolunun artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 28 sentyabr 2024-cü il tarixli sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanıb və elmi-texniki nailiyyətlərin texnoloji proseslərdə tətbiqi, qabaqcıl texnologiya, avadanlıq, xammal və enerji resurslarından qənaətlə istifadəsi, əmtəə məhsullarının çeşidinin genişləndirilməsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi amilləri nəzərə alınmaqla, Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması və sanatoriyakurort müəssisələrinə paylanılması qaydalarını müəyyən edir.

    Утверждены правила добычи, переработки и хранения нафталанской нефти

    Son xəbərlər

    11:39

    Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edib

    Futbol
    11:37

    Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    11:31

    Azərbaycanda dövlət istiqrazları üzrə orta ödəmə müddəti 1,5 ilə endirilib

    Maliyyə
    11:31

    Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir

    Daxili siyasət
    11:30
    Foto
    Video

    FHN Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təlim keçirib

    Hadisə
    11:29

    "Kapital Bank" 3-cü dəfə "Mükəmməl iş yeri" sertifikatına layiq görüldü

    Maliyyə
    11:23

    Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması qaydaları təsdiqlənib

    Energetika
    11:20
    Foto

    "AzInTelecom" "CIDC-2025" kibertəhlükəsizlik konfransında iştirak edib

    İKT
    11:18

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin yüksək rütbəli zabitinə qarşı terrorun qarşısı alınıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti