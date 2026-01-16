Уточнены сроки сейсмических исследований на блоке ADUA

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сейсмические исследования на блоке "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA) планируется провести в марте-апреле 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель группы сейсмических исследований компании BP Пярвиз Ализаде на онлайн-встрече для общественности по программе сейсмических исследований проекта ADUA.

    Он отметил. что высокоточные 2D (HR) сейсмические исследования продлятся до 20 дней, они будут провежены на глубине воды 20-40 метров.

    "Исследование будет краткосрочным и охватит небольшую исследовательскую зону, расположенную в северо-западной части ADUA. Основная цель 2D HR сейсмических исследований - получение подробной информации о пластах, расположенных на глубине примерно до 1 500 метров, чтобы помочь в планировании будущих разведочных скважин", - сказал он.

    Ализаде добавил, что в выполнении работ будет задействовано судно Caspian Provider.

    Блок Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара расположен в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

    Компания BP 3 июня 2025 года в рамках "Бакинской энергетической недели" подписала с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) Соглашение по приобретению доли в проекте ADUA. По условиям договора, BP приобрела 35% долевого участия в проекте разработки месторождения перспективных структур Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара и выступает в нем оператором. Оставшиеся 65% долевого участия принадлежат SOCAR.

    ADUA müqavilə sahəsində seysmik tədqiqatla bağlı görüləcək işlərin vaxtı və həcmi dəqiqləşdirilib
    BP plans 2D high-resolution seismic survey at ADUA contract area

