Uniper изучает возможности увеличения поставок газа из Каспия в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

Германская энергетическая компания Uniper продолжает активно взаимодействовать с партнерами, оценивая перспективы расширения поставок газа из Каспийского региона.

Об этом сообщил Report глава азербайджанского представительства Uniper Рашад Гусейнли.

По его словам, в июле 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий удвоение объемов экспорта азербайджанского газа в Европу.

"Uniper внимательно следит за этим процессом и поддерживает тесные контакты с партнерами и участниками рынка в связи с возможными дополнительными поставками газа из Каспийского региона", - подчеркнул Р.Гусейнли.

Он напомнил, что Uniper и SOCAR уже более десяти лет поддерживают партнерство, основанное на регулярном обмене знаниями и общих стратегических целях.

"На последнем заседании Координационного комитета в Баку была утверждена новая программа сотрудничества на 2025–2026 годы. Она включает технический обмен опытом, инициативы по продвижению женщин на руководящие должности и образовательные программы. Эти форматы дополняют традиционное сотрудничество в газовом секторе и отражают нашу общую приверженность энергетическому будущему Европы", - отметил глава представительства.

Р.Гусейнли также сообщил, что Uniper ежегодно закупает около 1,5 млрд кубометров природного газа из Азербайджана по Южному газовому коридору, конечным участком которого является Трансадриатический трубопровод (TAP).

"Газ принимается в Италии - Uniper стала первой немецкой компанией, начавшей закупать газ через TAP в 2020 году. Итальянская газовая сеть тесно связана с остальной частью европейской инфраструктуры, благодаря чему дополнительные поставки также способствуют обеспечению соседних стран.

Благодаря долгосрочным контрактам Uniper гарантирует, что значительная часть объемов доступна для клиентов в Германии и других странах Европы на гибких условиях", - добавил он.

Напомним, что 9-е заседание Координационного комитета между Uniper и SOCAR состоялось 3 октября.

Трансадриатический газопровод является заключительным элементом Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу. Он был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. Согласно договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа достигнут не менее 16 млрд кубометров в год.