Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Uniper изучает возможности увеличения поставок газа из Каспия в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    • 23 октября, 2025
    • 14:08
    Uniper изучает возможности увеличения поставок газа из Каспия в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Германская энергетическая компания Uniper продолжает активно взаимодействовать с партнерами, оценивая перспективы расширения поставок газа из Каспийского региона.

    Об этом сообщил Report глава азербайджанского представительства Uniper Рашад Гусейнли.

    По его словам, в июле 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий удвоение объемов экспорта азербайджанского газа в Европу.

    "Uniper внимательно следит за этим процессом и поддерживает тесные контакты с партнерами и участниками рынка в связи с возможными дополнительными поставками газа из Каспийского региона", - подчеркнул Р.Гусейнли.

    Он напомнил, что Uniper и SOCAR уже более десяти лет поддерживают партнерство, основанное на регулярном обмене знаниями и общих стратегических целях.

    "На последнем заседании Координационного комитета в Баку была утверждена новая программа сотрудничества на 2025–2026 годы. Она включает технический обмен опытом, инициативы по продвижению женщин на руководящие должности и образовательные программы. Эти форматы дополняют традиционное сотрудничество в газовом секторе и отражают нашу общую приверженность энергетическому будущему Европы", - отметил глава представительства.

    Р.Гусейнли также сообщил, что Uniper ежегодно закупает около 1,5 млрд кубометров природного газа из Азербайджана по Южному газовому коридору, конечным участком которого является Трансадриатический трубопровод (TAP).

    "Газ принимается в Италии - Uniper стала первой немецкой компанией, начавшей закупать газ через TAP в 2020 году. Итальянская газовая сеть тесно связана с остальной частью европейской инфраструктуры, благодаря чему дополнительные поставки также способствуют обеспечению соседних стран.

    Благодаря долгосрочным контрактам Uniper гарантирует, что значительная часть объемов доступна для клиентов в Германии и других странах Европы на гибких условиях", - добавил он.

    Напомним, что 9-е заседание Координационного комитета между Uniper и SOCAR состоялось 3 октября.

    Трансадриатический газопровод является заключительным элементом Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу. Он был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

    Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. Согласно договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа достигнут не менее 16 млрд кубометров в год.

    Uniper SOCAR TAP Южный газовый коридор
    Uniper exploring opportunities to increase gas supplies from Caspian region to Europe – EXCLUSIVE

    Последние новости

    14:42

    В 2026 году бюджет Нахчывана может превысить 483 млн манатов

    Финансы
    14:40

    Бюджет ГФСЗ может быть увеличен примерно на 11%

    Финансы
    14:34

    Азербайджан увеличит социальные бюджетные расходы до 17,1 млрд манатов в следующем году

    Финансы
    14:33

    Бюджет Фонда ОМС может сократиться на 11%

    Финансы
    14:30

    Послы Азербайджана и Армении в Италии приняли участие в дискуссии "Мир возможен"

    В регионе
    14:27
    Фото

    В Баку представили люстру "Харыбюльбюль"

    Выставки
    14:27

    В Азербайджане предлагают изменить порядок выплаты гражданами взносов на соцстрахование

    Финансы
    14:22

    Бюджет Фонда страхования от безработицы может увеличиться на 2,2%

    Финансы
    14:17

    Бюджет ГНФАР может сократиться на 11%

    Финансы
    Лента новостей